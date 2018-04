Las lecciones de liderazgo que dejan los personajes de La Casa de Papel

Con toma de rehenes y manipulación a la policía, se desenvuelve un drama en el que las personalidades de cada integrante juegan un papel central, dejando entrever las fortalezas y debilidades que también ponen en riesgo al estudiado plan.

El Profesor (Álvaro Monte), Berlín (Pedro Alonso), Tokio (Ursula Corberó), Nairobi (Alba Flores), Río (Miguel Herrán) y Helsinky (Darko Peric), dejaron una huella y sus estilos encarnan distintos tipos de liderazgos.

El Profesor: liderazgo autocrático, transformacional y formador





Solo un líder tiene una visión distinta que nadie tiene aún y ello parece representarse en el Profesor, un idealista. Su plan es su vida y nada importa más que eso. Es un identificador de talentos y asigna los roles para que su equipo fluya; identifica sus puntos débiles para otorgar soluciones cuando estas florezcan. Es un líder por naturaleza: compromete con un plan desafiante, brinda seguridad y conocimiento, es la confianza que genera confianza.

Dentro de las organizaciones, sería un Líder Autocrático porque concentra la toma de decisiones y la estructuración del plan; sin embargo, también sería un Líder Transformacional, porque construye relaciones a través de una visión y unos “valores” compartidos, dotando de mayor significado a las actividades.





Asimismo, podría ser un Líder Formador, porque delega basándose en las fortalezas de los integrantes y los compromete para cumplir los objetivos. Sin lugar a dudas, un líder con el que muchos integrantes quisieran trabajar y muchas organizaciones quisieran tener para diseñar sus planes estratégicos.





Berlín: liderazgo pragmático y autoritario

Liderazgo implica acción y toda acción conlleva algún tipo de desequilibrio y sacrifico. Berlín es la cabeza pensante dentro del lugar de los hechos.

Pragmático, lógico y directo, se enfoca en el cumplimiento de los objetivos como sea; puede sacrificar las relaciones si algo sale mal. Incluso, en situaciones complejas y de gran estrés, su inteligencia emocional desaparece, siendo demandante y autoritario; pero al mismo tiempo puede poner en riesgo su integridad para cumplir el objetivo y resguardar al equipo. Es inteligente para dar las instrucciones, aprovechando la elocuencia en sus diálogos.





Dentro de las organizaciones, Berlín sería un Líder Pragmático y Autoritario. Este tipo de líderes son necesarios en situaciones de crisis, donde se debe dar directrices claras sin pedir opiniones, sancionando al que no cumple lo establecido, con el objetivo de salir rápidamente de situaciones complejas.





Tokio: liderazgo carente de inteligencia emocional

Un líder no es quien siempre gana carreras, sino quien sale y lo intenta compitiendo consigo mismo tanto o más como contra otros. Tokio es la “wildcard”: a veces no se sabe cómo va a reaccionar; puede haber diseñado el plan perfecto, pero decidirá qué hacer minutos antes de actuar. No obstante, en momentos de extremo peligro, puede ser útil para dar soluciones.

Tokio puede desarrollar sentimientos sinceros para con sus compañeros, pero todas sus acciones estarán enfocadas en su bienestar, aún cuando en su discurso pueda estar convencida de lo contrario. Es una líder dominada por sus emociones, que puede poner en “jaque” el plan consensuado por todos.





En una organización, Tokio es la líder carente de inteligencia emocional, que genera desgastes innecesarios en el equipo. Incluso sus orientaciones serán cuestionadas por sus líderes y equipos, ya que no hay coherencia entre lo acordado y la ejecución. Su energía es interesante, pero para ser aprovechada necesitaría de un mentor con mucha experiencia que la acompañe muy de cerca en su actuar.





A través de sus singulares personajes, la Casa de Papel muestra estilos de liderazgo tan reales como aquellos que se encuentran en el mundo laboral. Asimismo, ejemplifica cómo la sinergia y el foco en identificar y desarrollar las fortalezas del equipo son las claves para conseguir los objetivos.

Nairobi: liderazgo formador, paternalista y directivo



Ser respetuoso es primordial en todo líder. Nunca sabe cuándo puede necesitar ayuda, y lo ven como referente de apoyo y ejemplo. Nairobi, estructurada, comprometida y habilidosa, es experta en lo que hace, empática y con la madurez para ser la voz de la razón frente a los problemas.

De acuerdo con la situación, puede ser peón, palanca y líder. Sus decisiones se tomarn para cumplir el objetivo, pero respetando la integridad de sus compañeros y de su equipo.



No duda en asumir un liderazgo dando un “golpe de Estado” y quitándole el poder a Berlín; pero con humildad se lo devuelve cuando la situación se estabiliza. Su paternalismo la lleva a entender los problemas y los tormentos de sus compañeros sin juzgar, aconsejando y mostrando la lealtad hasta el último momento.





En una organización, Nairobi recorre todos los liderazgos presentes de acuerdo con la situación que se presenta. Ejerce un liderazgo formador, paternalista y directivo. Es de esas personas con las que uno desea contar en su equipo, porque tiene experiencia, técnica y mucha conexión con sus compañeros.





Río: capacidad de aprendizaje inmediato y poco conocimiento

Rio es el más joven del grupo y actúa cómo tal, en base a su experiencia, visión del escenario y con un fuerte dominio tecnológico. Demuestra no tener la madurez suficiente a tal punto de tomar acciones basadas en el miedo o en la aceptación, o simplemente no siendo consciente del impacto de sus acciones. Resulta ser influenciable y todavía dependiente. Incluso el Profesor trata de sacarlo de la operación por tomar algunas responsabilidades como un juego.

Rio es la figura con potencial dentro de una organización, con una capacidad de aprendizaje inmediato y poco conocimiento de la cultura organizacional. Todavía no entiende que una profesión es una maratón y no una carrera de 100 metros planos. Río necesita la presencia de un líder formador y autocrático, para que lo ayuden a potenciar sus talentos; pero recordándole que debe respetar las reglas y los compromisos.





Helsinki: fidelidad y compromiso

Es el soldado que acata ordenes y no se desvía del plan. Es leal y cuida a los suyos como en una guerra. Su fuerza y su frialdad lo vuelven el soldado perfecto para Berlín. Pone a los intereses grupales por encima de los personales. Es un fiel compañero y pieza clave dentro del equipo. Si alguien hace algo que pueda afectar el objetivo final, tendrá problemas con él.

Aunque no ejerce un liderazgo marcado, es una pieza clave dentro de cualquier organización; ya que cuidará que la “manada” no se desordene cuando el líder está ausente. Es un integrante que toda persona quisiera tener como par, líder o liderado. Su fidelidad y su compromiso son su gran diferencial.