Adolescente de 17 años mató a otro de 15 mientras jugaba a la ruleta rusa: estará cinco años y medio en el INISA

La Justicia dictaminó que un adolescente de 17 años sea internado cinco años y medio en una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) luego de apuntar y matar a otro joven de 15 años, mientras jugaba a la ruleta rusa.

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El caso data del 26 de agosto pasado en Montevideo cuando el adolescente, mientras jugaba a la denominada ruleta rusa, apuntó y disparó contra la víctima de 15. El hecho fue investigado por la Fiscalía de Adolescentes de 1er Turno, que logró la responsabilización del adolescente como autor de un homicidio especialmente agravado por haber sido cometido en presencia de un menor de edad.

Desde la Fiscalía afirmaron que es una realidad que preocupa el acceso a armas de fuego por parte de adolescentes y la familiaridad que tienen algunos en manejarlas, en casos como parte de la vida cotidiana en sus barrios.

Esta semana, un joven de 20 años que estaba internado en el Centro Belloni del Inisa, escapó del establecimiento. Este prófugo está requerido por el homicidio a un funcionario policial, confirmaron a El Observador fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Guardia Republicana. El policía asesinado fue Joel Rodríguez, sargento de la Republicana. El homicidio ocurrió en Punta Gorda en julio de 2025.