Como en Los Ángeles, pero en Lavalleja: las letras de Minas ya se ven desde la ciudad y un dron mostró cómo avanza la obra

Sin embargo, el intendente electo Daniel Ximénez se comprometió a darle continuidad al proyecto en su gestión ya que eso responde a un principio de “cuidar la institucionalidad”. En sus declaraciones, había afirmado: “No podemos entrar y decir: ‘Esto no se hace’, porque eso puede tener consecuencias para la comuna y lo que no puede pasar es que se gasten US$ 700.000 en algo que no se hizo y que la empresa lo cobre igual”.

Las letras de Minas al estilo Hollywood ya se ven desde la ciudad Instagram @turismolavalleja.