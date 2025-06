La única hincha que fue a recibir a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa tras la derrota ante Paraguay y su consejo a Ronald Araujo y los jugadores

“Hay que estar con la selección hay que apoyar a la celeste. Y la culpa no es de Bielsa, los jugadores se tienen que poner la camiseta”, agregó.

La hincha celeste dijo que siempre va a alentar a Uruguay en el aeropuerto. “Siempre vengo, a despedirlos y a recibirlos. No es la primera vez, siempre vengo”.

Consultada por su análisis del partido, comentó: “Ronald Araujo, estás para defender, no salgas jugando”. “La verdad hay que decirla”, agregó, cuando le mencionaron que Araujo era de Rivera como ella.

20250605 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - PAR - URU Uruguay's defender #04 Ronald Araujo and Paraguay's defender #03 Omar Alderete eye the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Uruguay a

Ronald Araujo y Omar Alderete

Foto: Daniel Duarte / AFP