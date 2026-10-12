Embajadora en Panamá aseguró que "no hay registro de uruguayos evacuados ni que requieran asistencia" tras terremoto

Tras el fuerte sismo registrado el pasado viernes en Panamá , la embajadora uruguaya en el país, Carolina Villarrubia, aseguró que la comunidad uruguaya —compuesta por entre 800 y 1.00 personas que viven de forma permanente allí— se encuentra a salvo, sin haber sufrido afectaciones físicas ni materiales.

"En este momento, que la embajada tenga conocimiento, no hay uruguayos o uruguayas que hayan sido ni evacuados ni que estén en una situación que requiera asistencia del Estado uruguayo", explicó Villarrubia.

Por otra parte, la diplomática abordó la situación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen , que debió paralizar sus servicios temporalmente por protocolos de seguridad ante las más de 300 réplicas registradas.

Esta medida de precaución afectó a un poco más de 60 pasajeros uruguayos que estuvieron demorados en tránsito por varias horas. Sin embargo, desde la embajada aseguraron que esta situación fue resuelta y que, a partir de las cuatro de la tarde del sábado, se reanudaron tres vuelos hacia Uruguay , logrando el retorno de todas las personas que se encontraban a la espera.

Actualmente, ya no hay registros de uruguayos demorados en la terminal aérea panameña. La embajadora recomendó que, si la persona tiene la posibilidad, explore otras vías de tránsito para concretar sus viajes a otros destinos. Mientras el aeropuerto recupera su actividad habitual, Villarrubia explicó que quienes decidan pasar por Panamá asumen el riesgo de enfrentar contratiempos, demoras e incluso cancelaciones de vuelos, por lo que optar por otras rutas es la mejor alternativa para evitar incomodidades.

Panamá fue sacudido el viernes por un terremoto histórico con una magnitud que varió entre 7.2 y 7.6, y con una profundidad leve de unos 10 kilómetros. El epicentro del sismo se ubicó en la localidad de Tonosí, y aunque generó daños en diversas infraestructuras de esa zona rural, afortunadamente no se registraron víctimas mortales en todo el país.