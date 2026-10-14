IM comenzó a relocalizar cinco radares de velocidad, pero aún no están en funcionamiento: dónde estarán

La Intendencia de Montevideo (IM) reubicará cinco equipos de fiscalización de velocidad y dos cámaras de control de estacionamiento y detención en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, los radares todavía no están operativos en sus nuevas ubicaciones , según confirmó a El Observador el director de Movilidad de la comuna capitalina, Germán Benítez .

Esta medida ya había sido planteada por la IM en agosto , junto a otras acciones relacionadas a la movilidad. Desde el gobierno departamental habían afirmado que algunos cambios respondían a la presencia de centros educativos en las zonas elegidas.

Los equipos que controlan la velocidad y, cuando están instalados en cruces semaforizados, también detectan el cruce con luz roja, dejarán sus ubicaciones actuales para pasar a los siguientes puntos:

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La Intendencia trasladará, además, dos cámaras fijas que fiscalizan la prohibición de estacionar y detenerse.

Una de ellas, ubicada actualmente en avenida Italia y Avelino Miranda, pasará a avenida Italia y presidente Berro. La otra, que funciona en Colonia y Fernández Crespo, será instalada en General Urquiza y avenida General Garibaldi.

De acuerdo con la IM, los puntos que dejan esos dispositivos mantendrán controles mediante las cámaras instaladas a bordo de ómnibus, que fiscalizan el respeto de la senda Solo Bus.