Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín  16°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / FISCALIZACIÓN

IM comenzó a relocalizar cinco radares de velocidad, pero aún no están en funcionamiento: dónde estarán

La Intendencia también trasladará dos cámaras que fiscalizan el estacionamiento y la detención en lugares prohibidos

14 de octubre de 2026 13:47 hs
Radares Montevideo velocidad 14
Foto: Diego Lafalche/ FocoUy

La Intendencia de Montevideo (IM) reubicará cinco equipos de fiscalización de velocidad y dos cámaras de control de estacionamiento y detención en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, los radares todavía no están operativos en sus nuevas ubicaciones, según confirmó a El Observador el director de Movilidad de la comuna capitalina, Germán Benítez.

Dónde estarán los cinco radares de velocidad

Los equipos que controlan la velocidad y, cuando están instalados en cruces semaforizados, también detectan el cruce con luz roja, dejarán sus ubicaciones actuales para pasar a los siguientes puntos:

Más noticias

IM anuncia cambios en radares, estacionamientos y ómnibus: las nueve medidas para mejorar el tránsito en la capital

Polémica por radares en rutas: multas por exceso de velocidad quedan sin efecto y Unasev cuestiona la situación

  • De José Pedro Varela e Irureta Goyena, en sentido este, a Uruguayana y Turini. En este último cruce ya había funcionado un equipo durante las obras del Ferrocarril Central. La IM indicó que su reinstalación responde también a un pedido de vecinos.
  • De avenida Italia y Almirón, en sentido oeste, a Luis Alberto de Herrera y Ayacucho, en sentido sur.
  • De avenida Larrañaga y José Pedro Varela, en sentido sur, a avenida Millán y avenida Garzón, en sentido oeste. La comuna señaló que hay varios centros de enseñanza en las inmediaciones.
  • De bulevar Artigas y Hocquart, en sentido norte, a Caramurú y Hernani, en sentido este. La presencia de centros educativos en la zona es uno de los motivos del cambio.
  • De bulevar Batlle y Ordóñez y avenida de las Instrucciones, en sentido norte, a avenida Joaquín Suárez y avenida Juan Carlos Blanco, en sentido sur. El nuevo punto también está próximo a un centro educativo.
Radares
Radares

Dos cámaras de estacionamiento también cambiarán de lugar

La Intendencia trasladará, además, dos cámaras fijas que fiscalizan la prohibición de estacionar y detenerse.

Una de ellas, ubicada actualmente en avenida Italia y Avelino Miranda, pasará a avenida Italia y presidente Berro. La otra, que funciona en Colonia y Fernández Crespo, será instalada en General Urquiza y avenida General Garibaldi.

De acuerdo con la IM, los puntos que dejan esos dispositivos mantendrán controles mediante las cámaras instaladas a bordo de ómnibus, que fiscalizan el respeto de la senda Solo Bus.

Las más leídas

Antel explicó a qué se debieron las fallas en sus servicios de datos móviles e internet por fibra óptica: distintas obras rompieron cables

Orsi anuncia la "mayor inversión en la historia" de Uruguay: compañía española Solaria desarrollará parque de centros de datos por US$ 5.700 millones

No más parrilleros en el Campeón del Siglo: las medidas que anunció Peñarol tras los episodios del último clásico y la persona que estará a cargo de su seguridad institucional

El papa León XIV tiene cáncer: Vaticano confirmó que el tumor extirpado es maligno

Temas

Radares Intendencia de Montevideo Fiscalización

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos