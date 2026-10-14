IM comenzó a relocalizar cinco radares de velocidad, pero aún no están en funcionamiento: dónde estarán

La Intendencia de Montevideo (IM) reubicará cinco equipos de fiscalización de velocidad y dos cámaras de control de estacionamiento y detención en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, los radares todavía no están operativos en sus nuevas ubicaciones, según confirmó a El Observador el director de Movilidad de la comuna capitalina, Germán Benítez.
Esta medida ya había sido planteada por la IM en agosto, junto a otras acciones relacionadas a la movilidad. Desde el gobierno departamental habían afirmado que algunos cambios respondían a la presencia de centros educativos en las zonas elegidas.
Dónde estarán los cinco radares de velocidad
Los equipos que controlan la velocidad y, cuando están instalados en cruces semaforizados, también detectan el cruce con luz roja, dejarán sus ubicaciones actuales para pasar a los siguientes puntos:
- De José Pedro Varela e Irureta Goyena, en sentido este, a Uruguayana y Turini. En este último cruce ya había funcionado un equipo durante las obras del Ferrocarril Central. La IM indicó que su reinstalación responde también a un pedido de vecinos.
- De avenida Italia y Almirón, en sentido oeste, a Luis Alberto de Herrera y Ayacucho, en sentido sur.
- De avenida Larrañaga y José Pedro Varela, en sentido sur, a avenida Millán y avenida Garzón, en sentido oeste. La comuna señaló que hay varios centros de enseñanza en las inmediaciones.
- De bulevar Artigas y Hocquart, en sentido norte, a Caramurú y Hernani, en sentido este. La presencia de centros educativos en la zona es uno de los motivos del cambio.
- De bulevar Batlle y Ordóñez y avenida de las Instrucciones, en sentido norte, a avenida Joaquín Suárez y avenida Juan Carlos Blanco, en sentido sur. El nuevo punto también está próximo a un centro educativo.
Radares
Intendencia de Maldonado
Dos cámaras de estacionamiento también cambiarán de lugar
La Intendencia trasladará, además, dos cámaras fijas que fiscalizan la prohibición de estacionar y detenerse.
Una de ellas, ubicada actualmente en avenida Italia y Avelino Miranda, pasará a avenida Italia y presidente Berro. La otra, que funciona en Colonia y Fernández Crespo, será instalada en General Urquiza y avenida General Garibaldi.
De acuerdo con la IM, los puntos que dejan esos dispositivos mantendrán controles mediante las cámaras instaladas a bordo de ómnibus, que fiscalizan el respeto de la senda Solo Bus.