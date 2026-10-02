IM propone incautar los vehículos con matrícula adulterada para evitar radares y las motos que generan ruidos molestos

La Intendencia de Montevideo (IM) busca endurecer el control sobre los vehículos en situación irregular. En un proyecto de decreto presentado este miércoles, que deberá ser analizado y votado por la Junta Departamental, propone retirar de circulación los vehículos con matrícula adulterada, los que producen ruidos molestos y los que acumulan multas impagas que superan su valor de aforo.

"Es para hacer más rigurosa la fiscalización y darle más herramientas a los inspectores ", explicó a El Observador Germán Benítez, director de Movilidad de la comuna.

El objetivo central de la normativa son los vehículos con la matrícula borrosa, oculta o adulterada. Benitez dijo que hoy en torno a 46% de las lecturas de los radares no puede validarse como multa porque no se puede leer la matrícula.

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Aclaró que esa cifra no significa que 46% de los vehículos de Montevideo tenga la matrícula adulterada, sino que quienes la tienen en ese estado "hacen lo que quieren".

"Una persona que tiene un auto con la matrícula borrada puede andar a 90 km/h en Montevideo y no le agarra el radar", ejemplificó. Para el director, eso genera "problemas de seguridad vial por todos lados", más allá de la multa en sí.

Ruidos molestos y deudas

La resolución suma otras dos causales de retiro de vehículo. Una es la emisión de ruidos molestos, que según Benitez se concentra básicamente en motos de baja cilindrada con el caño recortado.

Actualmente, cuando el problema es solo el ruido, lo habitual es aplicar una multa. La IM propone que se pueda incautar la moto por ese motivo.

Benitez agregó que hoy en día solo se retira la moto si hay “un rosario de irregularidades”, tales como no contar con matrícula, que el número de chasis no coincida con la moto y que el conductor no tenga libreta, entre otros problemas.

La tercera causal alcanza a los vehículos con deudas con la IM que superan su valor de aforo. El jerarca dijo que tienen identificado unos 1.000 vehículos con más de 50 multas impagas, “algunos con más de 250”. Las multas prescriben a los cinco años. "Una persona que comete 50 infracciones por año significa una por semana, alguien que no tiene ningún tipo de observancia, no solo de la normativa, sino de la ciudadanía", afirmó.

Sanciones a conductores

Benitez informó que en el proyecto de decreto hay un segundo paquete de medidas referido a las sanciones que les caben a los conductores.

En este sentido, la principal novedad es que las personas que sean detectadas en picadas o con matrícula adulterada no solo se les suspenderá el permiso, sino que deberán someterse a un “proceso de reincorporación” para recuperarlo. En el proyecto no se define qué implicará ese proceso, ni cuánto durará.

Esta medida será analizada primero en el Congreso de Intendentes, dado que el Permiso Único Nacional de Conducir es de alcance nacional y la IM no puede modificar su régimen por sí sola.

Sin convenios

Finalmente, la IM también propone dejar sin posibilidad de convenio de pago a quienes sean encontrados con la matrícula adulterada. Hoy —indicó el director de Movilidad— cualquier tributo que cobra la IM puede financiarse en cuotas con un interés pequeño. Benitez explicó que quien quiera regularizarse por su cuenta puede acercarse "como cualquier contribuyente" para, por ejemplo, cambiar la matrícula si está deteriorada.

En caso contrario, Benítez aclaró: “Si no querés ponerte en regla y nosotros te encontramos, te retiramos el vehículo".