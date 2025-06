"Muy miope": Álvaro Delgado critica la postura del Frente Amplio sobre la situación en Gaza

En una entrevista reciente con el periodista Leonardo Sarro, el excandidato presidencial subrayó que el comunicado del Frente Amplio pone en duda el rumbo de la política exterior del país, especialmente en lo que respecta a la relación histórica de Uruguay con Israel. "Me preocupa porque no es la misma situación del gobierno y condiciona al gobierno, es el partido de gobierno que quiere condicionar al gobierno una política internacional que Uruguay ha tenido en este tema de defensa del derecho a Israel a poder cuidarse ", afirmó el senador, aludiendo a la solidaridad de Uruguay con el Estado israelí.

El senador también defendió la postura tradicional de Uruguay en cuanto a la defensa del derecho de Israel a protegerse, resaltando que, al contrario de lo que afirman desde el Frente Amplio, no se ha producido un cambio en la política exterior. "Ellos dicen que no, que justamente cambiaron la tradición con respecto a cómo se había comportado Uruguay históricamente. No, no, no, es al revés", remarcó Delgado, refiriéndose a los intentos del Frente Amplio de alterar la postura histórica del país en relación con el conflicto en Gaza.