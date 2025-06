"No retrocedo un milímetro": Bianchi reafirma sus dichos sobre Argimón, pero reconoce que "podría haber usado otro verbo"

"Ya lo que dije, entonces si lo dije, me hago cargo y no retrocedo un milímetro" , sostuvo en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

Consultada nuevamente por si no se arrepiente de sus declaraciones contra la exvicepresidenta de la República, Bianchi reiteró que "no".

De acuerdo a la senadora, "podría haber usado otro verbo" para catalogar las acciones de Argimón, sin embargo, en ese momento se encontraba "muy disgustada".

"Hay que sincerarse. Si los demás se callan o hablan en otros ámbitos, yo los respeto, pero todo el mundo sabe lo que pasó", señaló.

Tras esto, pese a negativas iniciales, volvió a opinar de las acciones de la exvicepresidenta, y explicó que su accionar reciente negociando su cargo directamente con el Frente Amplio, sin que nadie estuviera enterado, es un "resumen de todo lo que pasó" en el gobierno.

"Yo no tengo problemas de entendimiento con el Frente Amplio. Lo que hago es vivir negociando con el FA. Lo viví antes y lo vivo ahora, pero negocio en nombre del Partido Nacional, no en nombre de Graciela Bianchi", criticó.

Finalmente, la senadora exhortó a Argimón a que se "haga cargo" de la decisión que tomó. "Cada vez que se actúe a título personal, como dijo Javier García, estoy de acuerdo, es a título personal. Pero entonces no me digas que no consultaste porque fue un error. Ya me enojé más con eso", cerró.

Días atrás, en entrevista con el programa La Pecera (Azul FM) Bianchi aseguró que la exvicepresidenta "operó con el Frente Amplio" durante los cinco años de gobierno de Luis Lacalle Pou.