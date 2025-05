Sin los votos asegurados para ser aprobado, avanza el proyecto de rescate a la Caja de Profesionales

La comisión que estudia el proyecto de reforma y rescate de la Caja de Profesionales Universitarios aprobó la iniciativa enviada por el gobierno con algunas modificaciones respecto al texto inicial y ahora pasa al plenario donde no están los votos asegurados para aprobar todo el articulado.

Si bien blancos, colorados e independientes levantaron la mano en la comisión –y lo harán en el plenario– para aprobar el texto en general –y que pueda seguir su camino rumbo a la Cámara de Senadores– y varios artículos no apoyaron el impuesto para los jubilados ni el aumento del aporte de los activos, parte central de la propuesta del gobierno.

CAJA DE PROFESIONALES Tras dichos de Ojeda, diputados colorados denuncian que no fueron consultados en posición partidaria sobre la Caja de Profesionales

Los partidos que integran la coalición –blancos, colorados, Cabildo Abierto y Partido Independiente– entienden que no se debe aplicar un nuevo impuesto a los jubilados tal como propone el gobierno y quieren mantener en 18,5% del ficto el aporte de los activos cuando el gobierno pretende llevarlo a 22,5%. En cambio, proponen que aumente el aporte del Estado para cubrir el déficit. Cabildo Abierto fue el único partido que no votó ningún pasaje de la iniciativa (Identidad Soberana no está en la comisión).