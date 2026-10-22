Trabajador de supermercado apuñalado por cuidacoche motivó marcha por seguridad en Mercedes y reavivó discusión por la tarea: "No se aguanta más"

Un violento episodio ocurrido el pasado viernes en la Plaza Independencia, la principal de la ciudad de Mercedes, reavivó la discusión sobre la presencia y regulación de los cuidacoches en el departamento de Soriano.

El hecho se desencadenó cuando un trabajador de 25 años del supermercado ubicado frente a la plaza concurrió al camión de la empresa y observó a un cuidacoche rayando el vehículo . Tras aproximarse para recriminar la actitud, se produjo una discusión y un intercambio de golpes que culminó cuando el cuidacoche extrajo un cuchillo y apuñaló al joven en un brazo.

El herido fue trasladado al hospital local y no presentaba lesiones de gravedad. Por su parte, el agresor, de 27 años, fue detenido y posteriormente condenado por la Justicia a 10 meses de prisión efectiva como autor de un delito de lesiones personales agravadas y otro de agravio a la autoridad.

El ataque colmó la paciencia de los vecinos, que este martes se movilizaron para reclamar mayor seguridad en la ciudad y la prohibición de la actividad de los cuidacoches.

Guillermo, uno de los voceros de la marcha —a la que acudieron unas 200 personas—, contó a El Observador que se reunieron con el intendente Guillermo Besozzi y el jefe de Policía local, Luis Rodríguez. “Manifestamos las inquietudes que teníamos con los cuidacoches y la inseguridad", señaló. Según explicó, la reunión derivó en una propuesta "piloto" del jefe comunal: desplegar inspectores en la plaza para evitar la presencia de cuidacoches. "Si viene un cuidacoche, llaman a la Policía y los sacan. Lo aceptamos", afirmó.

El problema, explicó, no es solo de los cuidacoches sino del aumento de la violencia en el departamento. Según los datos del Ministerio del Interior, en el segundo trimestre del año hubo tres rapiñas, pero en el tercero esa cifra subió a 19.

Respecto a la seguridad en la zona céntrica, el vocero cuestionó la falta de patrullaje: "Hablamos con la Policía y tenemos varios matices; ellos dicen que recorren, pero hace meses no se ven policías en la plaza y el centro. Hoy volvieron y, ¡oh casualidad!, se retiraron los cuidacoches. Cuidacoches entre comillas, porque cuidan los autos de ellos mismos, son ellos los que dañan".

El vocero del grupo de vecinos exigió una prohibición formal de la actividad: "Le pedimos a los ediles una norma que prohíba los cuidacoches en el departamento. Lo que entendemos es que uno no tiene por qué pagar por dejar un auto estacionado. No hay por qué cuidarlo, se cuida solo. Si no se puede llegar a la prohibición, que es lo ideal, que lo reglamenten".

Policía apunta a los recién liberados

El jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez, contó a El Observador que desde su llegada al cargo en marzo de 2025, las quejas sobre la presencia de cuidacoches son constantes. Sin embargo, explicó que la actuación policial encuentra limitaciones legales debido a la falta de reglamentación de la tarea en el departamento.

"Esa profesión no existe. No necesita ser cuidado un auto, no tendría por qué pasarle nada", opinó, aclarando que la Policía no tiene margen de acción si no existen denuncias formales. "No hay ninguna denuncia contra ellos, solo quejas por la presencia o por su forma de hablar. Muchos tienen adicciones y problemas de salud mental. La herramienta que nosotros tenemos es poner en conocimiento al juez para que los convoque, pero nadie quiere testificar e identificar al agresor".

El jerarca policial agregó que existe un factor psicológico: "El ciudadano piensa que si no le da la moneda le van a rayar el auto o le van a pinchar la cubierta. Con eso ya prejuzga qué va a pasar, sobre todo si los cuidacoches aparecen de forma prepotente. Pero eso no se denuncia".

Rodríguez recordó que en otros departamentos —como Maldonado, Rocha, Tacuarembó y Salto— la tarea está regulada, lo que otorga a las autoridades un marco legal para intervenir por desacato si una persona genera inconvenientes o se niega a retirarse.

En cuanto a la inseguridad, el jefe policial atribuyó el problema a los reclusos que son trasladados desde otros departamentos a la cárcel de Pense y luego recobran la libertad. “Son ciclos. Hay gente que fue puesta en libertad y volvió a reincidir. Ahora fueron formalizados nuevamente y la situación se estabiliza. También influye el cierre de bocas de venta de droga. Al quedar libres, generan vínculos en la cárcel y prefieren quedarse en Mercedes. El INR les ofrece pasajes a su lugar de origen a través del Mides, pero es optativo".

Ediles buscan regular

Desde el ámbito político, ediles de la oposición remarcan que la respuesta debe ser legislativa.

El edil del Partido Colorado Atanasio Echániz presentó en agosto de 2025 una propuesta de ordenanza en la Junta Departamental que establecía requisitos como la obligatoriedad del carné de salud para el cuidacoche, la necesidad de tener una identificación visible, que la propina sea estrictamente voluntaria y que el cuidacoche no tenga la ciudadanía suspendida. "En su momento la comisión de Legislación concluyó que la propuesta no funcionaría, pero lo que pasó el viernes fue la gota que derramó el vaso", afirmó.

Echániz enfatizó que no se puede ignorar la realidad social de quienes ejercen “dignamente” la tarea: "Hay cuidacoches que trabajan, que con lo que ganan han hecho su casa y es su fuente laboral. No podemos ser tan crueles de arrebatarle el trabajo a quien quiere trabajar de buena manera. Con esta ordenanza se le daría un marco legal a la Policía para actuar: ante una denuncia, se le retira el certificado al agresor y entra otro de la lista de espera".

El edil colorado coincidió en la necesidad de abordar el problema vinculado al sistema penitenciario: "Vienen a cumplir la condena a Soriano y se quedan. Además, mientras están presos, vienen familiares y amigos que también se instalan. Se debería legislar a nivel nacional para que, al quedar libres, vuelvan a su departamento de origen".

El edil del Frente Amplio Damián Alonso presentó este lunes un proyecto en el mismo sentido para regular la actividad. Alonso coincidió en que el flujo de personas liberadas de la cárcel de Pense genera un impacto directo en la ciudad: "Salen de la Unidad 24 y el Ministerio del Interior y el Patronato (Dinali) no están funcionando del todo bien. Quedan a la deriva y terminan residiendo en Mercedes y ejerciendo como cuidacoches en la Plaza Independencia y frente a la terminal".

Respecto a la propuesta piloto de la intendencia, Alonso remarcó: "Queremos legislación, no algo improvisado. Esto que proponen es un plan piloto y consideramos que no es suficiente. El Frente Amplio y el Partido Colorado pedimos una regulación para que exista un marco formal con los aportes requeridos, intervención del Mides y controles de las autoridades".