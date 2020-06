"Atleta A": el mayor escándalo sexual de la historia del deporte llega a Netflix

“Durante muchos años me pregunté: ‘¿Fui muy inocente?, ¿fue culpa mía?’ Ahora ya sé la respuesta a esas preguntas. No. No fue mi culpa. Tras escuchar las valientes historias de mis amigas y otras supervivientes, sé que esta horrible experiencia no me define”. Con esas palabras a través de sus redes sociales, Simone Biles -considerada la mejor gimnasta de la historia- sumó su nombre en enero de 2018 al de otras 140 gimnastas que demandaron al Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos por los actos de Larry Nassar, el médico condenado ese mismo año por abusar sexualmente de cientos de mujeres. Las jóvenes acusan a los directivos de la entidad de ser cómplices de los abusos.

Así es que, mientras ahora las estrellas olímpicas se preparan y concentran toda su energía en los Juegos de Tokio 2021, Biles combina los entrenamientos con la batalla por obtener justicia. La atleta de Ohio busca esclarecer por qué decenas de entrenadores, directores ejecutivos, rectores y federativos hicieron caso omiso al pedido de auxilio de las atletas que avisaron que estaban siendo denunciadas, y priorizaron las medallas y el dinero. Y esta denuncia coincide con el estreno de Atleta A, el documental de Netflix que narra cómo fue el mayor escándalo de abuso de la historia del deporte.

Por lo que se puede ver del avance que compartió Netflix, en el documental aparecerán los testimonios de algunas de las mujeres que fueron víctimas de los abusos del médico osteópata, la declaración de él ante las autoridades y la voz de los periodistas que echaron algo de luz sobre uno de los casos que más sonaron en 2016, y que concluyó en la sentencia a prisión del acusado.

Nassar fue sentenciado hasta 175 años de prisión por abusar sexualmente de mujeres y niñas por décadas, mientras trabajó en la Universidad Estatal de Michigan y con el equipo de gimnasia femenina estadounidense.

Algunas de las entrevistas que se incluyen son a las campeonas gimnastas Maggie Nichols y Rachel Denhollander.

Durante 29 años, Nassar trató al equipo de gimnasia femenina de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos. Y hubo jóvenes que denunciaron ante las autoridades de la federación deportiva que habían sido víctimas de sus abusos, pero estos hicieron caso omiso. En el trailer de Atleta A, por ejemplo, una de las gimnastas cuenta que luego de decir que había que denunciar al médico, Steve Penny, director ejecutivo de la federación, dijo: "No, no, no. USA Gimnastics se va a cuidar de llamar a la policía".

En total, fueron más de 500 mujeres las que acusaron a Nassar ante los tribunales. Las deportistas contaron que el médico abusaba de ellas durante los exámenes rutinarios y las sesiones de fisioterapia que se realizaban en el centro de entrenamiento del equipo nacional en Texas. En efecto, se supo que ningún padre tenía permitido pisar ese campamento, donde las gimnastas adolescentes eran además atormentadas por su peso y condición física.