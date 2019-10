"Bitna bajo el cielo de Seúl": palabras para destruir fronteras

Como a Rimbaud, Byron o T.E. Lawrence, la patria pronto le quedó pequeña a J.M.G. Le Clézio (Niza, 1940), que se ha pasado más de media vida fuera de Francia, entre sus años en Isla Mauricio, Nigeria, México, Panamá y Estados Unidos. La obtención del premio Nobel de Literatura, en 2008, no cambió esa vocación nómade que lo lleva a declararse, con todo derecho, un ciudadano del mundo.

Lo dice, entre otras cosas, porque es un hombre que no cree en las fronteras, ya que los animales no las respetan y por tanto nadie debería hacerlo. También, porque a diferencia de los que hacen turismo y creen conocer el mundo o los que cambian de hemisferio con la llegada del invierno, Le Clézio se adapta y se nutre del lugar donde se instala, se mimetiza hasta el punto de que su escritura, como el mismo reconoce, cambia según las diversas influencias a las que se ve sometido.

En este sentido se pueden observar tres períodos nítidos en su carrera literaria, siendo sus primeros textos experimentales, para luego construir un estilo suntuoso y refinado, que mucho más tarde iniciaría un proceso de despojamiento (fruto de sus años en Panamá donde vivió entre indígenas y su estadía en México) que llega hasta este Bitna bajo el cielo de Seúl, un libro donde sorprende la prosa breve y directa que utiliza, y el aliento poético que lo envuelve todo.

Llegada desde una provincia situada al sur del país para poder estudiar en Seúl, Bitna es una joven de dieciocho años con una gran imaginación para elucubrar historias, que consigue un trabajo que consiste en contarle historias a una mujer de buena posición económica, que está aquejada por una rara enfermedad que poco a poco la está matando.

En paralelo a esa tarea, Bitna intenta independizarse de su tía y su prima, dos almas oscuras que la explotan al máximo y la desprecian por su carácter provincial. Esto la llevará a alquilarse un cuarto en un sótano, donde a pesar de las ratas y las cucarachas que campean a sus anchas, su espíritu se mantendrá firme.

Como si fuera una Sherezade posmoderna que trabaja por un sueldo, Bitna teje historias que parecen alejar de la muerte a su patrona, que cada día se vuelve más dependiente de una mujer que, por un lado disfruta su nuevo trabajo, pero que al mismo tiempo comienza a ser consciente del poder que tiene sobre la enferma.

Pero el núcleo de la narración no es la relación entre las dos mujeres, sino el crisol de personajes que inventa Bitna, desde el viejo policía retirado Cho, que entrena palomas mensajeras para intentar comunicarse con su parientes en Corea del Norte, hasta Nabi, una joven cantante que tras sufrir varios abusos sexuales y el abandono de su abuela cae en un espiral de degradación que la lleva a un final aterrador.

También, valiéndose de esas historias ficticias, Le Clézio traza un nítido fresco de la capital de Corea del Sur, una ciudad de edificios como acantilados, que mira a occidente y oriente sin decidirse, y profundamente marcada por la guerra que dividió al país.

Lo bueno en este caso es que el autor no realiza un solo comentario sobre el régimen de Corea del Norte, ni tampoco, para ser justos, del de Corea del Sur. Esa neutralidad le permite elevar la mira y señalar la tragedia de la guerra casi sin nombrarla, marcando así de paso que no importan los motivos que llevaron a la fractura del país, sino que lo fundamental es eliminar cuanto antes esa línea divisora artificial. Porque, como ya se dijo, las fronteras no existen, aunque estén militarizadas como en este caso.

Con Bitna bajo el cielo de Seúl, Le Clézio vuelve a demostrar que a pesar de los años y los casi cincuenta libros que ya lleva publicados, aún está en forma y con ganas de más.

Bien vale la pena apoyar esa voluntad indomable.