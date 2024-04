Incidentes en Nacional vs Defensor Sporting generaron una nueva suspensión en el básquetbol

El partido que Nacional y Defensor Sporting jugaban este viernes por la novena fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en el Polideportivo del Gran Parque Central, fue suspendido por incidentes a falta de cuatro minutos y 26 segundos del final del segundo cuarto.

Nacional ganaba el partido 33 a 29.

El encuentro tuvo un clima enrarecido desde el primer cuarto y un incidente entre un funcionario de la empresa de limpieza que trabaja en el partido tuvo un duro intercambio de palabras con el entrenador de Defensor Sporting, Gonzalo Fernández, extécnico de Nacional.

El chico que estaba pasando el lampazo cada vez que se generaba humedad en el campo de juego, estaba viviendo el partido como hincha y cantando las canciones que entonaba la parcialidad de Nacional.

Además, dirigentes de Defensor Sporting denunciaron que en el sector en que estaban ubicados (eran 15 dirigentes) se habían metido hinchas de Nacional.

Después de varias advertencias y de que el juego se detuviera en más de una oportunidad, el juez Alejandro Sánchez Varela, decidió suspender del partido.

Apenas consumada la suspensión, el dirigente de Nacional Sebastián García dijo a Sport 890: "No sé qué pasó, se la agarraron con el de Eco Ambiental (NdeR: empresa de limpieza) con el que tuvieron un problema. Gonzalo (Fernández) lo puteó de arriba a abajo y el pibe reaccionó. Ahora vino el supervisor, pero no pasó nada. No entiendo por qué suspendió el partido", dijo en referencia a Sánchez Varela. "Ya tenía ganas porque ya en la primera me dijo que ni le hablara. Te escucho pero decime que querés: 'Arreglá a tu gente' me dijo. Tenía ganas de irse a la casa. Me dijo: 'Siempre pasa lo mismo acá', pero la verdad que nunca pasó nada acá, no entiendo".

Después, en el mismo medio, el presidente del básquetbol de Defensor Sporting, José Bonanata expresó: "En nuestro sector había gente que no era nuestra. Lo dijimos una vez, lo dijimos dos veces y tuvimos que ir a hablar con los jueces, así no se puede. Me parece que era gente de Nacional, les avisamos que los corrieran, somos 15 personas, si no podemos venir a jugar a una cancha de básquetbol con 15 dirigentes estamos todos locos. Pierde el espectáculo, la televisión, los periodistas, la gente que está en la casa, algún día cambiará".

"A los jueces les dije que intentaran frenar esto o iba a terminar mal", agregó. Sin embargo, Bonanata cargó inmediatamente después contra los arbitrajes: "Los jueces hacen lo suyo para que pase lo que está pasando. Es increíble que con tres jueces en una cancha se equivoquen tantas veces como se equivocan, y para los dos lados, no digo que me perjudiquen solo a mí. Es increíble".

"Capaz que Alejandro tenía que haber respirado hondo, pero no sé qué pasó en la cancha cuando yo estaba en la tribuna, no lo vi, le pedí que había parar acá atrás porque terminaba mal, pero de ahí a terminar el partido...", agregó.