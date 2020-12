"Cada U hace bien", la campaña de Unilever para cuidar el medioambiente

Cuidar el medioambiente y apostar a un futuro sustentable son dos objetivos que tiene en claro la compañía de consumo masivo Unilever. La empresa, que este año celebra su aniversario 75 en Uruguay, lanzó la campaña "Cada U hace bien", en la que muestra a los consumidores el propósito detrás de sus marcas.

"Estar presentes en Uruguay desde hace 75 años nos llena de emoción, alegría y orgullo. Esta trayectoria nos demuestra que desde el día uno hemos transitado el camino correcto, brindándole a los uruguayos muchas soluciones acompañando iniciativas que aportan valor a la sociedad", explicó Teresa Cometto, country manager de Unilever en Uruguay, que fue elegido como el segundo lugar de América Latina para el lanzamiento de esta campaña. "Uruguay está dentro de los países más evolucionados de la región en las categorías de cuidado del hogar, alimentos y cuidado personal respecto al impacto en el medio ambiente. Las personas están informadas, se preocupan por encontrar referentes y empresas en las que confiar", aseguró Cometto.

Con el objetivo de "forjar un futuro sustentable para las próximas generaciones" la compañía llevó adelante un estudio que reveló la preocupación de los uruguayos sobre la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente, además del peso que esto tiene a la hora de elegir productos. "La preocupación de Unilever y la generación de acciones concretas en pos del cuidado del medioambiente forman parte de la visión global implementada hace ya más de diez años a través del Plan de Vida Sustentable", sostuvo Cometto. Diez años atrás Unilever emprendió un camino que permite enseñar y demostrar que el crecimiento de su compañía no se logra a costa de la salud de las personas ni del planeta. Dicho plan ha sido incorporado con éxito tanto a nivel global, como en Uruguay. "Estamos convencidos de que la mejor forma de vivir es a través de la sustentabilidad, promoviendo el desarrollo social y económico al mismo tiempo que cuidamos nuestro planeta, que es nuestro hogar", agregó la country manager.

La encuesta, ejecutada por la consultora ID Retail, en el marco de la campaña “Cada U hace bien” , reveló que el 79% de los consultados están motivados en cuidar el medioambiente y que el 80% tiene conductas hacia el reciclaje. Esta preocupación termina derivando en la decisión de compra de cierta marca o producto y se posiciona como prioridad frente a otras causas. En tanto, en la predisposición de compra frente a la elección de dos productos de misma calidad y mismo precio, el 55% elige aquellas marcas que “cuidan el medio ambiente", 22% “cualquiera de las dos”, 13% “causas sociales” y 9% “solo busca su marca habitual”.

A su vez, el estudio indagó sobre los atributos que tienen en cuenta los uruguayos a la hora de elegir un producto. Ante la consulta sobre el impacto en el medioambiente, el 42% contestó “que es muy relevante”, el 48 “solo en algunos casos”, mientras que el 10% apuntó a que “no tiene relevancia”. En tanto, el 48% señaló que siempre evalúa si el envase es reciclable a la hora de comprar un producto, el 29% lo tiene en cuenta “a veces”, mientras que el 23% no lo considera.

Cometto aseguró que las marcas que más rápido crecen "son las que tienen un propósito, que hacen una diferencia en la vida de las personas". Esto "se lleva a la vida a través de programas multisectoriales para promover la concientización, educación y generar mejores hábitos y los resultados son muy satisfactorios". En la actualidad Unilever cuenta con 35 marcas con propósito, que en 2019 generaron el 78% del crecimiento total de la compañía y representan el 75% de la facturación a nivel global, por esto "la sustentabilidad es el cimiento de la forma de hacer negocios de Unilever".

El lanzamiento más reciente a nivel local de la compañía es Love, Beauty & Planet, una marca de belleza sustentable, vegana, con envases reciclados y reciclables. Se trata de un portafolio de más de 30 productos (cuidado capilar y de la piel, higiene bucal y desodorantes) hechos a partir de ingredientes y fragancias naturales, producidas ética, sustentablemente y libres de crueldad animal.

Si bien las marcas que forman parte de la campaña como voceras son Dove, Nevex, Vim, Rexona y Hellmann’s, ya que desde hace años actúan con un fuerte compromiso con la comunidad y el planeta, todas las marcas de Unilever están comprometidas con el Plan de Vida Sustentable a través de la generación de cambio positivo y el crecimiento sustentable.

Dove transmite la idea de que la belleza debe ser fuente de confianza y no una preocupación. La marca trabaja para crear un mundo en el que la apariencia no cause angustia, donde las niñas y adolescentes crezcan seguras de sí mismas y las mujeres puedan realizarse plenamente en todas las esferas.

En el caso de Hellmann’s su propósito es brindar sabor a las personas y contribuir a disminuir el desperdicio de alimentos. La marca contribuye con el Banco de Alimentos de Uruguay a través de un compromiso de donación de productos, con el que se alcanzó a varias instituciones y oenegés que trabajan en contextos vulnerables del país.

Nevex ha generado un vínculo con la sociedad uruguaya desarrollando actividades de la mano del Consejo de Educación Inicial y Primaria que reflejan su misión de liberar el potencial de los niños de todo el país.

Vim viene desde hace años aportando productos a la escuela pública para su desinfección. Además, realizaron donaciones a varias instituciones sociales y de gobierno, con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 y contribuir con quienes más lo necesitan.

Rexona fomenta la realización de actividad física para mantener una vida saludable a través de diferentes acciones que fomentan el ejercicio.

En el marco de su Plan de Vida Sustentable, Unilever presentó este año una nueva serie de medidas y compromisos para luchar contra el cambio climático, proteger y regenerar la naturaleza, y conservar los recursos naturales para las generaciones futuras. Asimismo, la compañía se comprometió a reemplazar el 100% del carbono derivado de combustibles fósiles presente en las formulaciones de sus productos de cuidado del hogar por carbono renovable o reciclado proveniente de las plantas, el aire, residuos y fuentes marinas para 2030. A nivel de envases, trabaja para cumplir un compromiso a 2025 de reducir a la mitad el uso de plásticos vírgenes y usar plásticos 100% reutilizables, reciclables o compostables.