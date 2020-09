Vegana y sin maltrato animal: así es Love, Beauty & Planet, la nueva marca de cuidado personal

Belleza, sustentabilidad y cuidado del ambiente son las tres características que reúne Love, Beauty & Planet, la nueva marca de belleza vegana que lanzó Unilever en Uruguay. Esta nueva línea de cuidado personal llega al mercado con más de 30 productos de cuidado capilar y de la piel, higiene bucal y desodorantes.

La materia prima con la que están hechos los productos de Love, Beauty & Planet son plantas, hasta en un 98% de su composición, y poseen fórmulas biodegradables, orgánicas y con compensación de carbono. Esto implica que ninguno de los productos contenga parabenos, colorantes artificiales, ni ingredientes derivados del petróleo, como tampoco siliconas, aluminio y alcohol etílico. Todos los ingredientes son obtenidos de manera sustentable, trabajando con las comunidades locales en forma responsable. Además, las botellas que contienen los productos están hechas de plástico 100% reciclado y son 100% reciclables y sus etiquetas poseen un sistema de adherencia que permite despegarla de manera fácil para el reciclado del envase.

Los productos de la nueva marca se dividen en seis colecciones:

Manteca de murumuru y rosa: la manteca de murumuru, obtenida de las altas palmeras autóctonas de la cuenca del Amazonas, está hecha con la materia grasa del fruto del murumuru, que cae del árbol y es cosechado por los lugareños. Es conocido además por ayudar a retener la humedad.

Incluye crema de manos, crema corporal, jabón líquido para cuerpo y manos, shampú, acondicionador, crema de peinar, máscara de tratamiento y desodorante en barra. Aceite de árbol de té y vetiver: los árboles de té se originan en el este de Australia y son conocidos por tener propiedades curativas y purificantes. El aceite de árbol de té, que proviene de las llanuras húmedas de Australia y se encuentra en estos productos, se cosecha y se prensa por su excelente calidad mediante un proceso de destilación por vapor, para que pueda alcanzar los más altos estándares.

Incluye acondicionador, shampú y jabón líquido. Aceite de coco & ylang ylang: el aceite de ylang ylang, que es furor por muchas razones, evoca una sensación refrescante similar a la que tenemos cuando estamos de vacaciones en un paraíso tropical. El aceite de coco orgánico, conocido por sus propiedades hidratantes y nutritivas, es la base de todos los acondicionadores y cremas de tratamiento. Las colecciones ayudan a hidratar y mejorar, sin añadir peso ni oleosidad.

Incluye shampú, acondicionador, crema para peinar, máscara de tratamiento, jabón líquido y desodorante en crema. Aceite de argán y lavanda: el aceite de argán, un aceite con tonos dorados obtenido del fruto del argán y conocido por sus propiedades suavizantes, ha sido utilizado por siglos en productos alimenticios y de belleza. Las fórmulas, hechas con aceite de argán dorado, ayudan a revivir el pelo y la piel para que luzcan suaves.

Incluye máscara de tratamiento, crema de manos, jabón líquido, crema corporal, shampú y acondicionador. Manteca de karité y sándalo: los frutos de karité se obtienen de Ghana y Burkina Faso, donde el cultivo es fundamental en la comunidad. Esta manteca de karité está hecha según tradiciones antiguas. Primero se la derrite con fuego de leña y después se la deja enfriar toda la noche. Los productos para el cuidado corporal, hechos con manteca de karité, ayudan a suavizar la piel para que se sienta tersa al tacto.

Incluye crema de manos y crema corporal. Agua de coco y flor de mimosa: ya sea durante las vacaciones en la playa o en la ducha, el agua de coco, conocida ampliamente por sus propiedades nutritivas, está en todos lados. Las fórmulas, hechas con agua de coco, ayudan a revitalizar y mejorar tu piel, sin dejar una sensación grasosa o pesada.

Incluye crema de manos y crema corporal.

Uruguay pasó a ser uno de los primeros países de América Latina en contar con el lanzamiento exclusivo. "Unilever es una compañía en la que el consumidor está en el centro de todas de las acciones. Debido a ello, buscamos satisfacer de manera constante sus necesidades, así como alinearnos con sus intereses y comprender lo que buscan y desean. Es un orgullo, honor y un desafío ser parte de los primeros países en contar con una propuesta que responda a los consumidores uruguayos", explicó Agustina Alcántara, brand mánager de la marca.

Las cantantes Meri Deal y Agus Padilla, la comunicadora Patricia Wolf y la cocinera Ximena Torres acompañaron a Manuela da Silveira, quien condujo el evento de presentación de la marca, transmitido vía streaming. Las cinco convocadas agradecieron la oportunidad y dijeron estar orgullosas y comprometidas a contribuir al cuidado del medioambiente. Según la brand mánager, buscaron "mujeres comprometidas con los pilares de la propuesta, de distintas edades o profesiones que por su alcance e influencia" ayudasen a expandir el mensaje de la marca hacia las personas. "Nos han demostrado su compromiso por realizar pequeños actos de amor que hagan del planeta un lugar más hermoso cada día", agregó.

Teresa Cometto, country manager de Unilever Uruguay, también estuvo presente y agradeció a las invitadas por unirse a la propuesta de la compañía. Cometto explicó que Unilever trabaja en un plan de sustentabilidad desde 2010, que tiene tres grandes objetivos: proteger y alimentar la salud y el bienestar de millones de personas en el mundo, reducir el impacto medioambiental y mejorar el bienestar general y la vida de las personas. La country manager explicó que el proyecto surgió debido a que “el crecimiento de las compañías no puede ser en detrimento del planeta y tiene que fomentar el desarrollo económico y social de las personas”.

Unilever presentó más de 30 productos, que incluye una línea de cuidado capilar y de la piel, higiene bucal y desodorantes, fabricados con materia prima vegana.

“Esta es una empresa que está presente en muchos países, y por lo tanto tenemos la responsabilidad, la posibilidad y el orgullo, de poder hacer pequeños cambios, pequeñas contribuciones, que día a día hagan una diferencia en nuestro planeta y en la vida de las personas”, agregó Cometto. Love, Beauty & Planet tiene como propósito lograr actos que impacten de manera positiva en el planeta y está diseñada para personas que se preocupan por su belleza, pero que no quieren que sus elecciones de consumo afecten el medioambiente.

Cada línea Love, Beauty & Planet incluye aceite de coco orgánico y contiene un ingrediente natural diferente: manteca de murumuru, rosas, aceite de árbol de té y vetiver, ylang ylang, aceite de argán, de lavanda y coco, manteca de karité y sándalo. Además, está certificada de manera independiente por la organización Vegan Action, lo que avala que los productos no contienen elementos de origen animal y que no son testeados en animales. "Hoy en día, los productos veganos resultan muy demandados por los consumidores, al igual que las marcas sustentables y amigables con el medio ambiente. Love, Beauty & Planet es la primera marca de Unilever, en Uruguay, certificada de manera independiente por la organización Vegan Action, lo que avala que los productos no contienen ni elementos ni subproductos de origen animal y que no son testeados en animales. En esta misma línea, Unilever está trabajando también en certificar otras marcas", explicó Alcántara.

Manuela da Silveira expresó que cuando la convocaron para representar a Love, Beauty & Planet sintió que tenía “muchas ganas de contactar y multiplicar el mensaje de cuidado”. “Cuando llegó esta propuesta fue como una bienvenida absoluta y noto que en pequeñas acciones en este último tiempo he cambiado”, agregó.

Por día cada persona consume 150 litros de agua. Una de las ventajas que tiene el producto capilar de la marca es que lleva menos tiempo de enjuague en la ducha, lo que conlleva a que, si se reduce el tiempo de baño, se puede reducir un tercio de ese consumo de agua.

"Me gusta influenciar en la gente positivamente y no promocionar algo o hacer publicidad de algo con lo que no estoy de acuerdo. Por eso me informé bien, pregunté cómo era todo y me gustó muchísimo la idea. Cuando apenas me llegaron los productos los fui a probar, porque me gusta siempre promocionar cosas con la que estoy de acuerdo, y estos productos me vinieron re bien. Me encanta la idea de empezar a cuidar el planeta y el mensaje de todo esto", expresó Padilla.

Por su parte, Ximena Torres contó que cuando conoció Love, Beauty & Planet se informó sobre el punto de partida de la marca y sobre cómo se obtienen los ingredientes: "Vimos fotos sobre los campos de lavanda, sobre cómo se extrae el aloe. Sabemos que los sueldos son más que dignos. Partiendo de ingredientes increíbles, que son naturales, que no son aromas sino que las propiedades en el caso de la lavanda o del tea tree están".

La ingeniera Mariana Robano y la directora creativa Mariale Ariceta, ambas líderes de la empresa ReAcción Latam, también participaron del evento y brindaron cifras sobre la cantidad de residuos que se generan en el mundo.

Cada persona consume 2.000 kilos de recursos naturales por año.

Cada persona genera un kilo de residuos por día.

Solo en Montevideo cada día se generan 2.400 toneladas de residuos. Solo el 2,5% se recicla.

Usar bolsas reutilizables evita unas 360 bolsas de plástico por año.

La brand mánager de la marca aseguró que “cada vez son más los consumidores que se inclinan hacia propuestas que les permitan alcanzar un estado de bienestar integral, estar en armonía con uno mismo y el entorno, que tengan conciencia ambiental y cuiden del planeta. Todos estos pilares están presentes en Love, Beauty & Planet, forman parte de su ADN y guían su accionar a lo largo de toda la cadena productiva”.

Para impulsar la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, a nivel global la marca se ha trazado el objetivo de reducir su huella de carbono en un 20% para el año 2020. Para ello, ha incorporado un impuesto al carbono sobre sus productos que se destinará a apoyar emprendimientos y acciones locales en pos de reciclaje, y se compromete a hacer pública las emisiones anuales producidas durante el desarrollo y la distribución de sus artículos. Según Alcántara, Unilever busca disminuir el impacto ambiental a través de su línea de Cuidado del Hogar con las marcas Seventh Generation, CIF, Nevex y Skip, con la reducción de la utilización de plástico como uno de sus grandes objetivos. Hasta el momento, los tubos de los super acondicionadores Dove y TRESemmé están hechos con plástico verde o bioplástico, y junto a Sedal también incluyen en sus envases diversos porcentajes de plástico reciclados y se encuentran trabajando intensamente para alcanzar dicha meta en el corto plazo.