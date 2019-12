¿Cuáles fueron las mejores aplicaciones del 2019 según Apple y Google?

Diciembre es el mes de los balances. Por eso, las grandes compañías tecnológicas empiezan a destacar lo más destacado. Apple divulgó la lista de las mejores aplicaciones del 2019 para el iPhone, iPad y también para las Mac.

"Las aplicaciones ayudan a simplificar nuestras vidas y expresar nuestra creatividad, conectarnos con amigos, familiares y el mundo más allá y, por supuesto, divertirnos", dijo Phil Schiller, vicepresidente Marketing de la empresa de la manzana.

En iPhone: Spectre Camera

Esta aplicación muestra que la inteligencia artificial empieza a ganar terreno en el mundo de la fotografía. El servicio que ofrece es ideal para generar imágenes de larga exposición. Cuesta US$ 2.99. Como mejor juego para iPhone, Apple destacó a Sky: Children of the Light, del estudio Thatgamecompany.

En Mac: Affinity Publisher

Es una app muy destacada para hacer diseños gráficos de nivel profesional y accesible para todos los usuarios. Sirve para hacer una carta navideña o un flyer promocional de una empresa. Cuesta US$ 34.99.

En iPad: Flow by Moleskine

Se trata de un bloc de notas que permite escribir y también dibujar. Para ello se pueden elegir entre lápices de grafito, marcadores y hasta pluma. La aplicación es gratuita.

El mejor juego: Sky: Children of the Light

Plantea un viaje entre nubes, en el que el jugador debe atravesar siete reinos de ensueño para descubrir el misterio.

El destaque de Google

Google también definió cuáles fueron las mejores aplicaciones del año. "Nos han sorprendido y encantado su ingenio y su estilo. Gracias a su atractivo diseño y la eficacia de su ejecución, Ablo es la mejor app de 2019”, señaló la compañía en un comunicado de prensa.

Se trata de una herramienta para conocer gente nueva, tener conversaciones cara a cara y hacer amigos "de todo el mundo". La idea del servicio es escribir en tu propio idioma y la app se encarga de traducir los chats en tiempo real. Es gratuita.