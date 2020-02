¿Cuándo llegarán los nuevos teléfonos de Samsung a Uruguay y cuánto costarán?

Samsung presentó el martes pasado los teléfonos móviles que serán sus caballitos de batallas en el mercado en 2020. Se trata del Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra y el Galaxy Z Flip, su nuevo plegable.

La nueva generación de móviles insignia de Samsung integrará la tecnología 5G. Además, la cámara es una característica destacable en estos dispositivos. Por ejemplo, el Galaxy S20 Ultra contará con cuatro lentes, incluido uno de 108 megapíxeles. Y toda la generación graba en resolución 8K.

Fechas de aterrizaje y sus costos

El modelo plegable se encontrará disponible a partir de este viernes en Estados Unidos, Corea del Sur y otros países. En Latinoamérica el Galaxy Z Flip llegará primero a Puerto Rico el 6 de marzo. Luego lo hará en Chile, Colombia, México, Panamá y Perú el 16 de marzo. En Brasil estará presente el 27 del mismo mes, y en Argentina llegará en abril aunque no se sabe el día con exactitud.

En Uruguay, fuentes de la compañía aseguraron a Cromo que el Galaxy Z Flip todavía no tiene fecha de llegada al mercado local, pero estiman que podría ser en mayo.

El plegable de Samsung será lanzado en Estados Unidos a un costo de US$ 1.380. Desde la compañía se informó a Cromo que aún no está definido el precio de lanzamiento en el país. "Lo que sí podemos asegurar, es que el precio nos permitirá acercar la categoría de teléfonos plegables al mercado uruguayo”, dijeron fuentes de la empresa. Este dispositivo se ofrecerá en Uruguay solo en una opción de conectividad 4G.

Samsung

Los Galaxy S20 llegarán a la región algunos días después de su aterrizaje en los mercados de Estados Unidos y Corea del Sur, que tendrá lugar el 6 de marzo.

En Uruguay estarán disponibles para la preventa a partir del 16 del próximo mes. A partir del 1° de abril, se podrá comprar en cualquier tienda y proveedor que los tenga.

En Estados Unidos el S20 costará US$ 999, el S20 Plus US$ 1.199 y el S20 Ultra US$ 1.399. En Uruguay, desde la compañía surcoreana informaron que “los precios tendrán una relación similar" a cuando se lanzó el último modelo el año pasado. Es decir, el S20 tendrá un precio similar al del S10, el S20+ similar al del S10+, y S20 Ultra que costará un poco más que los otros modelos. Si bien Samsung no lo confirmó, en general los precios son superiores a los de Estados Unidos.

Cuando fuimos primeros

Cuando se lanzó el Samsung Galaxy S5 en 2014, el móvil insignia de la compañía coreana llegaba al mercado uruguayo antes que al de Estados Unidos y el de Europa. Mientras que en nuestro país estuvo disponible el 10 de abril, en los mercados del primer mundo se lanzó al día siguiente.

El Samsung Galaxy S5 contaba con una pantalla de 5,1 pulgadas y una cámara de 16 megapíxeles, frente a las 6,2 pulgadas del S20 Plus y los 108 megapíxeles de la cámara del S20 Ultra.