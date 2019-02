¿Dónde verá el clásico el técnico Diego López?

La expulsión sufrida el pasado 11 de noviembre en el último encuentro oficial que disputó Peñarol justamente el día que le ganó 2-1 el clásico que le dio el bicampeonato uruguayo ante Nacional obligará al entrenador carbonero, Diego López, a no poder ingresar al campo de juego en el partido que disputarán ambos ambos equipos este domingo en el que se juega el título de la Supercopa Uruguaya.

En aquella ocasión, Diego López fue expulsado cuando tuvo un entredicho con Rafael García de los tricolores sobre la línea de cal. El zaguero de Nacional le dijo algo y cuando fue a tomar la pelota, el técnico aurinegro le pateó la pelota y no dejó que la tomara (ver minuto 4.40 del video).

Todo este episodio derivó en que el ayudante técnico aurinegro, el italiano Michele Fini, se mantuviera durante 3 minutos dentro del campo de juego, lo que llevó a que Nacional, luego de algunos días y tras el resultado adverso, pidiera los puntos ante el Tribunal de Contiendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), lo cual fue desestimado poco antes de fin de año.

Lo que indica el reglamento es que el técnico puede concurrir al Estadio Centenario a ver el partido, pero, obviamente, no puede entrar a la cancha. Tampoco puede llegar en el ómnibus con los futbolistas, ni ingresar al vestuario.

Debido a esa expulsión, Diego López tomó una resolución: luego de la charla técnica que realizará el domingo por la tarde en Los Aromos -como lo hace siempre antes de cada encuentro-, una vez que el ómnibus salga hacia el estadio, él irá en su auto hacia su casa. Allí verá el clásico.

¿Puede el técnico de Peñarol hablar telefónicamente con alguno de sus ayudantes para realizar ajustes durante el partido? El reglamento no se lo impide. No obstante, en Peñarol aseguraron a Referí que eso ya está hablado en la interna y que no ocurrirá.

Fini no puede entrar a la cancha; dirigirá Ferro

El reglamento respecto al año pasado fue cambiado. Hasta 2018, Michele Fini, podía ingresar al campo de juego como ayudante técnico de López. El italiano no se encuentra suspendido, por lo que si se mantuvieran las reglas del último partido oficial, podría dirigir él este clásico.

No obstante, ese cambio reglamentario obliga a Fini a contar con la Licencia Pro que poseen los entrenadores recibidos en Uruguay, y él no la tiene. Sí puede dirigir en Italia, pero no en Uruguay.

Según confiaron fuentes aurinegras a Referí, también se intentará que Fini no reciba indicaciones de López, por más que este último no concurra al Centenario y que el italiano no ingrese a la cancha.

El encargado de la dirección técnica de Peñarol dentro de la cancha en el clásico de la Supercopa Uruguaya será el ayudante de arqueros del club, Óscar "Gallego" Ferro, quien posee el curso realizado.

Por más que él se encargará de todo dentro de la cancha, en el reglamento no hay nada que diga que alguien pueda darle alguna indicación desde fuera. Igualmente en Peñarol quieren cuidarse mucho debido a lo que ocurrió en el último clásico oficial ya que saben que en Nacional estarán muy atentos a todo.

Lo que está claro es que el técnico Diego López verá por televisión en su domicilio este clásico y así cumplirá el único encuentro de suspensión que pesa sobre él luego de aquella expulsión de noviembre.