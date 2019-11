“El presupuesto que hay que manejar en cada establecimiento es muy alto y eso es un riesgo”

Para empezar por lo más reciente, hace algunos días varios uruguayos participaron de un curso para jurados en Brasil.

Sí, eso fue algo muy importante. La verdad es que estamos trabajando mucho con Brasil y con Argentina en estos momentos y eso es fundamental. En este caso la Asociación Brasileña de Criadores de Caballos Criollos (ABCCC) nos invitó a participar en un curso de jurados para el Freno de Oro para extranjeros y fuimos 15 uruguayos y unos 10 argentinos, se hizo en Pelotas. Allí estuvimos tres días y al final nos tomaron un examen y más adelante nos darán los resultados.

Se aprecia que la actividad con los caballos Criollos es cada vez más intensa, más variada y más integrada a nivel regional.

Es verdad y a los que nos gustan los caballos eso nos entusiasma. Un objetivo importante es tratar de uniformizar los criterios que tenemos en la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos (FICCC). Desde Uruguay se está poniendo mucho empeño en que los jurados uruguayos vayan lo más que puedan a Brasil, Argentina también nos está invitando a participar en las juras como asistentes y secretarios por ejemplo y los interesados se pueden inscribir en la SCCCU. Ahora habrá una exposición muy grande el domingo 1° de diciembre en Corrientes y va a concurrir un grupo de uruguayos. De todas esas experiencias se aprende y se mejora. Somos un país chico y es normal que acá haya a veces exposiciones con pocos animales y por eso nos parece muy importante que Argentina y Brasil nos inviten a sus actividades y poder aprovechar eso y no solo los jurados.

Asumió la presidencia de la sociedad hace pocas semanas, ¿con qué objetivos?

Creo que se armó un muy lindo equipo de trabajo, con mucha gente, con muchas ganas y tenemos la ventaja que venimos atrás de varias directivas que trabajaron muy bien para el desarrollo y la promoción de la raza y eso es muy valioso. Creo que debemos seguir en ese buen camino. En ese sentido, entendemos que es fundamental el trabajo con las agremiaciones porque ellas son la base de nuestra sociedad de criadores, es donde están los criadores y donde están los animales y en esas agremiaciones nos queremos basar porque son las que hacen que cada fin de semana haya una actividad en algún rincón del país. Uno de los objetivos es, a propósito de eso, trabajar para que haya un calendario único de actividades, porque además cada vez hay más.

¿Cómo está la raza en la interna uruguaya y a nivel regional?

La Criolla es la raza equina más importante que tiene Uruguay, una raza con muchos valores y mucha tradición y una muy linda realidad, con criadores, caballos y jinetes muy competitivos dentro y fuera del país. El 80% de las inscripciones en los registros de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) son Criollos, unos 6.000 por año. Es una muy buena realidad en la cantidad pero también lo es en la calidad. En el contexto internacional, acá se ve un muy buen nivel en la Marcha Funcional, también en lo que es el Freno de Oro en Brasil y en las Paleteadas Argentinas, con criadores, caballos y jinetes que se han destacado mucho últimamente. La raza está muy fuerte en toda la región y Uruguay es parte de esa realidad. A Uruguay le hizo muy buen que su gente salga a esos países y también sirvió que el Freno de Oro tenga acá una clasificatoria en otoño. Eso eleva el nivel y nos permitió por ejemplo que en la última Expo de la FICCC hayan ganado uruguayos.

La dificultad que en algunos rubros del agro se aprecia para que haya un adecuado recambio generacional parece que no es un problema en Criollos.

En la raza se ha venido trabajando mucho y bien en lo que es el cambio generacional de los criadores, se nota en los enduro, se nota en la marchita donde hay mucho chiquilín participando, en verdad en todas las pruebas se ve más gente joven muy entusiasmada. Este año en la Expo Prado por primera vez se hizo una prueba juvenil, lo más parecido a un Freno de Oro, con una muy buena participación que fue como un broche de oro que hubo, con 10 o 12 chicos y atrás sus familias y eso se repicó en las exposiciones de octubre con pruebas juveniles con un promedio de 20 chiquilines. Eso es lo que termina haciendo fuerte a la raza y a la sociedad que integramos, porque donde hay un Criollo con un chiquilín atrás hay una familia siguiéndolo.

Además de criar Criollos, son productores. En ese marco, ¿cómo ve a la agropecuaria?

La cría de caballos para uno es una pasión, está el hobby adentro, nos gusta y lo hacemos y se invierte mucho y a veces a fin de año cuando hay un remate vienen los resultados. Yo soy un productor netamente ganadero y es verdad que los precios hoy son muy buenos, está claro y no lo vamos a desconocer, pero al mismo tiempo es una gran verdad que los costos están muy altos para poder producir y en ese hay que tener mucho cuidado. Creo que en ese tema de los costos es donde más hay que ponerse a trabajar para que se pueda llegar a un nivel de rentabilidad que de verdad sea bueno. El presupuesto que hay que manejar hoy en cada establecimiento es muy alto y eso es un riesgo para la empresa agropecuaria. Hay que trabajar más en eso. Los productores sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos producir, la pena es que a veces esos costos son un freno y es una lástima porque no nos deja ser más eficientes que es algo que sería positivo no solo para nosotros.

¿Entiende que esa realidad y el valor del productor tienen una adecuada visión de parte de la gente ajena al sector?

En Uruguay, en general, falta una conciencia agropecuaria, que se entienda y que respete que somos antes que nada un país agropecuario. La gente del sector o la que está próxima al agro eso lo tiene claro. El agro es un sector fundamental. Basta con ver cómo en las ciudades pequeñas las cosas funcionan y todo marcha cuando el agro está bien y todo se complica enseguida cuando al agro le va mal. Además, el productor agropecuario cuando le va bien crece, invierte más, genera más trabajo y eso es bueno para todo el país, no solo para él y su gente. Creo que para tener un objetivo claro, que es que todos podamos estar mejor, es fundamental saber qué somos, de dónde venimos y eso no toda la población lo tiene claro. Es una realidad que para los que somos del interior eso está más claro.

La ficha

Datos: Nació el 4 de noviembre de 1974, en Salto.

Familia: Es casado, por segunda vez, con Natalia Rodríguez Bortagaray. Y del anterior matrimonio tiene dos hijos: Facundo y Bautista.

Profesión: Productor rural, en ganadería, en la zona de Sequeira, en Artigas. En Criollos dirige la cabaña San Telmo.

Pasatiempos: Todo lo relacionado con caballos.

Fútbol: Es hincha de Nacional.