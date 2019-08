¿Forlán DT de la sub 20? “Siempre es bueno ir de menos a más”, respondió Otero

Celso Otero, asistente del técnico de Uruguay Óscar Tabárez, fue consultado por la eventualidad de que Diego Forlán pueda comenzar a ejercer su nueva profesión de entrenador en las selecciones juveniles celestes y respondió: “Siempre es bueno para cualquier entrenador ir de menos a más”.

Otero puntualizó que, en su opinión, en esta etapa Forlán debería estar focalizado en encarar su fiesta de despedida como lo merece su carrera, para lo cual reservó el Antel Arena.

El asistente técnico de la celeste expresó en el programa Tirando Paredes de 1010AM sobre la posibilidad de que Forlán pueda comenzar su carrera como entrenador en las selecciones juveniles.

“Por el respeto que nos merece la persona de Diego Forlán, así como hay otros muchachos que se perfilan también para un futuro cargo de entrenador como Abreu, Eguren, en mi opinión Diego tendría que, en esta instancia, enfocarse intensamente en hacer de su despedida lo que ha merecido su carrera. Y a partir de ahí, porque ya le deben estar llegando ahora ofertas, empezar a estudiar opciones. Siempre es bueno para cualquier entrenador, para cualquiera, ir de menos a más. Y como las opciones van a ser variadas y como es un profesional de alto nivel, va a necesitar correspondencia presupuestaria. En este momento en la selección nosotros estamos con la cabeza puesta en los partidos de setiembre y en la preparación de la sub 15 para su Sudamericano”.

Evalúan a Ferreyra

El cuerpo técnico de la selección mayor de Uruguay tiene como tarea pendiente analizar el trabajo realizado por los combinados sub 20 y sub 17 a los efectos de brindar un diagnóstico sobre la continuidad o no de los entrenadores Gustavo Ferreyra y Alejandro Garay. Como se informó en la edición del lunes 12 de agosto de Referí, la decisión sobre la continuidad de los profesionales de las juveniles la tomará el técnico Tabárez, como responsable del área deportiva. Luego será avalada por el cuerpo de neutrales que preside Ignacio Alonso.

La decisión implica el nombre del futuro conductor del equipo que en enero deberá afrontar el Preolímpico que se jugará el 15 de enero al 2 de febrero de 2020.

“Entramos en la posibilidad de evaluar todo lo que se ha hecho, de las cosas que han sucedido a nivel de sub 20, de sub 17, esto del Panamericano que está un poco aislado de lo que nosotros queremos como organización de selección pero que hemos tenido que encarar. Y una vez que podamos hacer una evaluación, sacando los aspectos emocionales y evitando tendencias porque es muy dinámico esto del fútbol y hay muchas opiniones a decidir, tenemos tiempo suficiente de aquí a fin de año para tomar decisiones con esa próxima competencia que además les adelanto, vean el calendario que tenemos a nivel local y contesten cómo hacemos para entrenar el grupo preolímpico con fechas entre semana”.