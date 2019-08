La increíble historia del destino de Leo Fernández

¡Qué historia la de Leo Fernández! Andaba deambulando por Capurro sin un rumbo fijo en el primer equipo de Fénix. Entraba, salía, no tenía continuidad.

Su nombre comenzó a sonar desde las formativas de Fénix. Es que Fernández se había ido a probar a Chelsea y a Boca Juniors. “Era el comentario entre todos nosotros. No lo podíamos creer”, contó el volante Manuel Ugarte a Referí recordando aquel hecho.

Por aquellos tiempos lo citaron a la selección sub 15 que conducía Santiago Ostolaza. Allí recibió su primer golpe. No quedó en el plantel. Después estuvo a punto de jugar el Mundial sub 20 de Corea del Sur, pero finalmente el técnico Fabián Coito no lo confirmó en el plantel.

Diego Battiste

Con 16 años el técnico Rosario Martínez lo hizo debutar en el primer equipo de Fénix.

En 2018 volvió Juan Ramón Carrasco a Fénix. Y lo primero que hizo JR fue ir a buscar al botija. “Estaba desperdiciado o equivocado en el análisis que por ahí le hacían o que él mismo se hacía. Tratamos, con argumentos y en la práctica, de trabajar mucho con él y buscarle una posición. Le demostramos y le hicimos ver que queríamos lo mejor para él”, expresó JR en el programa Tirando Paredes de 1010AM.

Diego Battiste

Fernández explotó. Se convirtió en figura y goleador del Apertura 2019 con 12 conquistas.

La joya de Fénix duró un suspiro en Capurro. Tigres se lo llevó a cambio de US$ 800.000, que el club albivioleta cobra ese monto en cuatro cuotas entre 2019 y 2020.

No hay lugar

El jugador viajó a México, firmó contrato con el club azteca, y fue llevado a la pretemporada en Yucatán. Con el paso de los días se fue confirmado algo que se visualizaba: Fernández no tenía lugar en Tigres. ¿Motivos? El club tiene como de mitad de cancha para adelante a André-Pierre Gignac (francés), Enner Valencia (ecuatoriano), Eduardo Vargas (chileno), Lucas Zelarayán (argentino), Javier Aquino (mexicano) y Luis Quiñones (colombiano).

Fue entonces cuando su nombre empezó a sonar en Peñarol. La idea de un pase a préstamo comenzó a rondar por Los Aromos.

“Fue una negociación entreverada, no descarto nada, que se quede en Tigres, que vaya a préstamo a otro cuadro o que hasta venga a préstamo a Peñarol”, expresó una fuente del club de Capurro a Referí. Sin embargo, todo quedó en la nada.

Deslumbra en el Panamericano

Twitter Selección Uruguaya

Con el paso del tiempo Fernández tuvo su revancha con la selección. El técnico Gustavo Ferreyra lo tuvo en cuenta como uno de los tres jugadores convocados del exterior de cara a los Juegos Panamericanos de Lima.

Aprovechando que el zurdo tenía pocas chances para quedarse en Tigres se lo convocó para formar parte del plantel. Ferreyra no lo dudó y lo colocó de titular. En la primera ronda del torneo el media punta deslumbró con su actuación y goles.

Fue entonces cuando apareció Lanús de Argentina interesado en llevarse a Fernández a préstamo. El club argentino inició gestiones con Tigres y a nivel de prensa se dio como un hecho su desembarco en el club granate. Pero todo volvió a quedar en la nada.

A pelear el descenso

Leonardo Carreño

Por estas horas el jugador más desequilibrante del Apertura uruguayo y goleador del mismo no tiene destino fijo. Tigres tiene decidido cederlo a préstamo y ahora apareció Universidad de Chile en el horizonte.

El directivo de Fénix, Álvaro Chijane, le dijo a la prensa que el pase a préstamo está encaminado.

“Lo están hablando de club a club, porque ahora Tigres es el propietario de su pase. Tigres, cuando tenga cerrado nos dirá dónde enviar su carta y lo haremos apenas den la orden. Están arreglando los últimos detalles del salario del jugador. Que está cerca, está cerca… que va a jugar en la U (Universidad de Chile), va a jugar ahí seguro”, dijo Chijane al diario La Tercera.

De confirmarse la noticia Leo pasará de ser el mejor jugador y goleador del Apertura, vendido al campeón de México, y de estar en la mira Peñarol y Lanús, a salvador de la Universidad de Chile, un grande del fútbol trasandino que pelea por evitar el descenso.