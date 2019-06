Desde Fénix no descartan que Leo Fernández pase a Peñarol

El futuro de Leonardo Fernández, gran figura de Fénix en el pasado Apertura y goleador del certamen, sigue en veremos. El jugador viajó la semana pasada a Monterrey luego de que Tigres comprara su ficha. Pero aún no se sabe si será cedido a préstamo ni en qué club recalará.

Fernández, de 20 años, firmó un precontrato con Tigres que desembolsará un total de US$ 800 mil en cuatro cuotas. La primera de ellas era pagadera el 31 de enero de este año. Sin embargo, el club azteca no pagó en fecha. Recién lo hizo en mayo cuando, según comentó un dirigente de Fénix a Referí, también adelantó la cuota que vence el 31 de agosto de este año.

La siguiente cuota vence el 31 de enero de 2020 y la última el 31 de agosto del año próximo.

El jugador viajó hace ya más de una semana a México.

El presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, declaró el viernes de la semana pasada: "La intención es que (Fernández) pueda venir al fútbol mexicano. Estamos viendo si viene a Tigres o a un equipo de aquí de México".

"Fue una negociación entreverada, no descarto nada, que se quede en Tigres, que vaya a préstamo a otro cuadro o que hasta venga a préstamo a Peñarol", expresó una fuente del club de Capurro a Referí.

¿Y qué dicen en Peñarol? Un integrante de la comisión de pases y contrataciones afirmó: "Tenemos 1.000 nombres sobre la mesa, pero solo precisamos traer un jugador". Contundente.

El aurinegro perderá a Gabriel "Toro" Fernández, cuya ficha ya fue negociada a Celta de Vigo. Y lo que busca es un reemplazo con un jugador de similares características.

El martes, el exjugador del club Abel Hernández abrió la puerta a un posible retorno.

En declaraciones a 100% Deporte que se emite por Sport 890, el jugador que rescindió contrato recientemente con CSKA de Moscú, dijo: “La chance de volver siempre me gustaría, llevo más de 10 años en Europa y si Peñarol me llama lo tendría en consideración. Pero concreto no hay nada, lo que quiero es volver a jugar y sentirme importante en un equipo, si me llaman lo hablaré con Pablo (Bentancur, su representante) y tomaremos una decisión. Yo soy hincha de Peñarol y si Peñarol me llama obviamente va a ser una de mis prioridades, pero todavía nadie habló conmigoy con Pablo seguramente tampoco porque hace dos días hablé con él y nadie lo había llamado. El futuro si no es Peñarol será Europa, sería lindo volver a Italia o Inglaterra; necesito volver a sentirme importante".

Dirigentes de Peñarol ya iniciaron contactos con Bentancur para avanzar con esta posibilidad porque Hernández interesa. Tiene 28 años y jugó 15 partidos con tres goles en su última temporada en club ruso a donde llegó tras recuperarse de una larga lesión en el tendón de aquiles que lo radió de la selección donde había tenido un muy buen inicio de Eliminatorias para Rusia 2018 aprovechando con goles la suspensión de Luis Suárez.

Leonardo Fernández estuvo en el radar aurinegro pero hoy no es una prioridad por la posición en el campo que ocupa. Sin embargo, en su puesto, Diego López trajo para el primer semestre del año a Maximiliano Rodríguez, de escaso aporte: 73 minutos repartidos en cuatro partidos.

Fernández debutó con 16 años en el primer equipo de Fénix, en el Clausura 2015 en un 0-2 contra Peñarol. Desde entonces suma 91 partidos con 25 goles. Explotó en el pasado Apertura con el vertiginoso fútbol que pregona Juan Ramón Carrasco. En 15 partidos anotó 12 goles siendo el máximo anotador del torneo, tres de ellos fueron de penal y dos de tiro libre, una de sus grandes especialidades. Además, repartió tres asistencias.