"Gurú económico" de Bolsonaro pidió disculpas: "No quise desmerecer al Mercosur"

Apenas se supo que Jair Bolsonaro sería el próximo presidente de Brasil, el futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que el Mercosur no sería "prioridad". Sin embargo este martes, según informó La Nación, pidió disculpas y aclaró sus dichos.

"Pido disculpas, fueron palabras en la noche de la elección y uno no sabe qué responder. Yo no quise en ningún momento desmerecer a Argentina o al Mercosur, pero la verdad es que no es el foco en este momento porque lo son nuestros problemas internos", dijo Guedes a La Nación en la entrada de la casa del empresario Paulo Marinho, donde Bolsonaro y sus hijos participan de una reunión con asesores.

Guedes se perfiló rápidamente como un colaborador de enorme peso en el futuro gabinete del Partido Social Liberal (PSL) del excapitán del Ejército Bolsonaro. Un superministro, como le dicen en Brasil, que debería unir bajo su mando al memos las carteras de Hacienda y Planificación y la secretaría encargada de Asociaciones e Inversiones del Estado.