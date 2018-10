El éxito de Bolsonaro provoca que precandidatos refuercen su discurso de “derecha”

Las elecciones en la región suelen ser observadas por los políticos locales no solo por los resultados, sino también para conocer y adoptar estrategias similares. En este caso, el triunfo de Jair Bolsonaro evidenció un giro en el electorado brasileño, que abandonó la preferencia por los dos partidos tradicionales de derecha y centro derecha y se volcó hacia las propuestas radicales del capitán retirado del Ejército, que asumirá la presidencia el 1 de enero.

¿Puede esta situación repetirse en Uruguay? Analistas políticos consultados por El Observador, señalaron que las reacciones de Edgardo Novick –yendo a la frontera de Rivera y Livramento a festejar con los votantes brasileños– o de Verónica Alonso –quien celebró el “triunfo democrático” y dijo que había perdido “la corrupción” y ganado el “cambio”– obedecen a la identificación de que existe un caudal de votos que si bien no es mayoritario les permite acumular en el marco de su estrategia política. Esta población es de derecha, contraria a la agenda de derechos y con una posición muy reaccionaria en materia de seguridad, explicó el politólogo Mauro Casa, quien señaló que en el caso de Novick debe definir “a qué electorado va a apuntar” por lo que le sirve “pararse lo más a la derecha posible”.

El analista manifestó que el caso de Alonso es similar y que obedece a que las encuestas de opinión pública la muestran “corriendo de atrás la interna”. La última encuesta de la consultora Equipos, presentada a mitad de setiembre, señaló que Alonso recibía el 9% de las preferencias espontáneas nacionalistas, por debajo de Larrañaga, que recibía 21% y Lacalle Pou, que obtenía el 55%. “Está queriendo jugar el partido más a la derecha para volverse competitiva”, resumió. Este espacio también viene siendo ocupado por Jorge Larrañaga, principalmente a raíz de la campaña “Vivir sin miedo” que busca realizar una serie de reformas en materia de seguridad.

“Hay un nicho de electorado que alguien lo tiene que captar y hay que aprovecharlo, aunque no está claro si será Novick o alguna facción de los partidos tradicionales”, agregó Antonio Cardarello. El politólogo dijo a El Observador que hay gente “más enojada que en otras elecciones” pero no cree que se llegue al extremo de Brasil. “En Uruguay, para mí la elección se define por el centro y no apelando a discursos extremos”. De todos modos –a su juicio– este corrimiento en el eje político tiene como objetivo las elecciones internas de fines de junio.

Ambos coincidieron en que el votante de esas elecciones es “más fanático” ya que el voto es opcional.

Cardarello destacó similitudes entre los discursos de Bolsonaro y Novick, respecto a las críticas al sistema político tradicional y la corrupción. “La campaña se basó en esos discursos, y Novick tiene algunos iguales como la anti política o que las ideologías no existen más y lo que importa es la gestión”.

Sin embargo, Casa advirtió que este cambio podría provocar un deterioro en la “calidad democrática” a medida que avance la campaña electoral. “Para el juego democrático es terriblemente dañino que los candidatos en vez de intentar competir hacia el centro, con un discurso que pueda representar a muchos, busquen representar posiciones extremas porque hay un caudal de votos”, dijo.

Los analistas coincidieron en que las elecciones de 2019 serán las más competitivas de los últimos veinte años y que las redes sociales cumplirán un rol importante. “El nivel con el que se discute de política en las redes sociales es bastante pobre, me parece que empobrece el debate”, manifestó Cardarello, mientras que Casa señaló que allí “está la tentación de embarrar la cancha” y buscar la propagación de las “noticias falsas”. “Tal vez podamos confiar, y tengamos la esperanza de que los candidatos en la elección nacional puedan mejorar la calidad del debate”, sentenció.

Malas noticias para la integración regional

El anunció del futuro ministro de Hacienda, Paulo Guedes, de que el Mercosur no era una “prioridad” para la administración de Bolsonaro debe ser tomado “con pinzas”, según el doctor en Ciencia Política especializado en Brasil, Camilo López Burián, ya que Guedes compartirá gabinete con otros ministros que no son “ultra-liberales”. De todos modos, la victoria del candidato del Partido Social Liberal es una “mala noticia para la integración regional”.

En el gobierno uruguayo prefirieron no realizar consideraciones respecto a las declaraciones de Guedes, y el presidente Tabaré Vázquez se limitó a señalar que el país estaba dispuesto a profundizar las relaciones bilaterales, en una conferencia de prensa que dio luego del Consejo de Ministros. En su calidad de presidente pro-témpore del Mercosur, Vázquez anunció su disposición a que Bolsonaro participe de la ceremonia prevista para el 18 de diciembre, en la que Mauricio Macri recibirá el mando.

López Burián también señaló que la decisión de Bolsonaro de no llamarlo a Vázquez antes de las elecciones –algo que hizo con Macri (Argentina), Piñera (Chile) y Mario Abdo Benítez (Paraguay)– evidencia una contradicción con su discurso de que la ideología no iba a estar por encima de la economía en materia de relaciones internacionales. Además, muestra una posibilidad de que se concrete “otro Mercosur ideológico, de derecha”. Casa consideró que el gobierno uruguayo está en una “posición muy incómoda” ya que Bolsonaro decidió “excluirlo” a Vázquez.