¿Hasta cuándo seguirán las lluvias según el pronóstico de Inumet?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió que entre este jueves 14 de marzo y el sábado 16 habrá probabilidad de precipitaciones escasas al sur del río Negro al tiempo que durante el domingo 17 y lunes 18 las lluvias "se generalizan a todo el país", según señaló el organismo en un comunicado.

En tanto, para este jueves se espera una disminución de temperatura con mínimas que rondarán los 15° C y 16° C al norte del río Negro y entre 18° C y 19º C al sur del río Negro, mientras que las máximas se encontrarán entre los 22° C y 25º C para todo el país.

En tanto, se espera un descenso de temperaturas para el lunes 18 de marzo que continuará hasta el jueves 21. El pronóstico asegura que la temperatura alcanzará la próxima semana los 13° C y 14° C.

El tiempo estará inestable aunque sin precipitaciones luego del 21 de marzo.