Inumet: de avisar a último momento a 40 alertas meteorológicas en menos de 20 días

Árboles caídos, tormentas eléctricas e inundaciones en varias localidades del país. La primera quincena de enero tuvo más días de lluvia que de playa y en las últimas semanas el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) acumuló más de 40 alertas por lluvias intensas y tormentas fuertes, después del temporal que azotó al país el pasado 30 de diciembre de 2018.

El penúltimo día el año trajo consigo un temporal que dejó calles cortadas por árboles y columnas de alumbrado caídas, semáforos fuera de servicio y más de 50.000 hogares sin luz. Pero el fenómeno –que había sido alertado horas antes por Metsul– fue advertido diez minutos antes por Inumet, que luego debió explicar a qué se debió la demora. La primera alerta sobre las tormentas que pasarían por el territorio uruguayo se dio a las 02:50 de la madrugada a través de la cuenta oficial de Twitter del organismo. Fue una alerta naranja que comenzaba a regir a las 03:00 de la madrugada en departamentos del sur del país y otra amarilla para una franja también al sur del río Negro.

Al otro día, Inumet explicó que no avisó antes del temporal porque los sistemas de pronóstico, salvo casos de ciclones extratropicales, no permiten alertar sobre los fenómenos con demasiada antelación. La gerente técnica de la institución, Lucía Chipponelli, señaló entonces a El Observador que el sistema que utiliza el organismo no permite ver la magnitud de una tormenta con la antelación suficiente, por lo que "el 80% de las veces las alertas se publican en la hora en la que empiezan a regir".

Después de ese episodio, que motivó todo tipo de burlas y reclamos en las redes sociales, prácticamente todos los días de las últimas semanas estuvieron bajo algún tipo de alerta del Inumet por lluvias intensas y tormentas fuertes. De esta manera, desde el 1° hasta el 15 de enero hay registrados en la página web del organismo 50 informes sobre la situación meteorológica, entre alertas, sus actualizaciones y la comunicación del cese.