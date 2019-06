“Hay cosas que tenemos más a favor en Uruguay que en Silicon Valley”

"Son los caminos de la vida que te llevan y cuando querés acordar acá estás”. Así resume su trayectoria laboral Magdalena Giuria, la directora de IthaKa, el centro de emprendimientos e innovación de la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Contadora de profesión, se metió en el mundo del emprendedurismo “debido a las casualidades de la vida”. Le prestó a un amigo su usuario para anotarse a la bolsa de trabajo de la Universidad ORT -donde estudió su carrera- y terminó con una postulación a un llamado de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Había empezado como pasante de Administración y Finanzas y al tiempo pasó a trabajar al sector de Operaciones. Mientras tanto, daba clases en la universidad y fue tutora de los proyectos de final de grado de emprendimientos.

En diciembre de 2017 asumió el cargo de directora de IthaKa, con el desafío de crear el centro desde cero. Si seis meses antes le hubiesen preguntado si se imaginaba trabajar a tiempo completo en una universidad hubiera respondido “¿tú estás loca?”. Pero aceptó sumarse a la apuesta de generar un espacio interdisciplinario y transversal a todas las carreras para fomentar el emprendedurismo.

¿Con qué fin se creó IthaKa?

La universidad hace más de diez años que viene trabajando en emprendimientos, pero muy facultad-dependiente, en donde algunas (facultades) tenían iniciativas más grandes. Ahora está haciendo una transformación tratando de unificar las carreras y generar centros que funcionen de manera transversal para todas. Es un ejemplo de intraemprendimiento, porque es un proyecto nuevo que nace dentro de la universidad y tiene que buscar el modelo de negocios que enganche y logre funcionar.

¿En qué tipo de emprendimientos se enfoca?

Nos dimos cuenta que en realidad debido al rol de la UCU, nos gustaba focalizarnos más en temáticas de impacto, ya sea emprendedurismo social o apoyo a asuntos que traten de generar algún impacto. Hemos trabajado iniciativas de género, ahora estamos con el medio ambiente o la mejora de la gestión de residuos. Otro de los buques insignias es la vinculación academia – empresa. El 34% de las personas que concurren al centro son graduados. Es gente que ya egresó, trabajó, hizo experiencia y cinco o seis años después quiere emprender. Vuelve graduada y nosotros los ayudamos.

¿Cómo acercan a los estudiantes que no ven al emprendedurismo como una opción?

Tenemos emprendimientos con graduados de sociología y enfermería, por ejemplo. Nos gusta mostrar casos que salen de lo clásico. Obvio que tenemos chicos que hicieron Administración o Licenciatura en Informática, pero eso es lo más típico. Hay que formar equipos multidisciplinarios. Ahora estamos trabajando con emprendimientos buscándoles socios y es parte del trabajo. A veces conocemos gente que quiere emprender, pero no tiene claro en qué quiere, tal vez es fuerte a nivel comercial. Entonces hay otro que ya tiene una idea y los juntamos.

¿Qué le falta al ecosistema emprendedor local?

Es innegable el cambio que ha habido en los últimos diez años, el emprendedurismo está más instaurado en la cultura. La gente sabe, escucha, lee términos de innovación y emprendimientos. Tenemos el desafío de abrirlo cada vez más y el próximo paso es empezar a profesionalizar y especializarnos. Nosotros recomendamos otras instituciones, si por ejemplo viene un proyecto de hardware que no podemos atender porque no tenemos la infraestructura. Pero tenemos planta piloto de alimentos y capaz que viene alguien de otro lado para utilizarla. Es difícil, implica saber decir no o dejar pasar cosas. Otra cosa, es que el que emprende acá debe tener claro de entrada que si quiere escalar tiene que tener una cabeza global.

¿Cuáles son las fortalezas de emprender en Uruguay?

Hay cosas que tenemos más a favor que en Silicon Valley. Que Uruguay sea chiquito, que en el mundo haya seis grados de separación y acá dos, nos juega a favor. Que la clase política sea súper accesible te facilita. He tenido emprendedores que se reunieron con ministros, senadores, jerarcas de la Intendencia. Andá a reunirte con un senador en EEUU si podes.

Perfil

Profesión: Contadora

Nacionalidad: Uruguaya

Edad: 30

Estado civil: Casada

Hobbies: Ir al estadio. Fanática de Nacional.