"Hubo una fiesta" y "se está ordenando la casa": la respuesta de Da Silveira a planteos de Udelar y Moratorio sobre la ANII

En la noche de este jueves tanto la Universidad de la República (Udelar) como el virólogo Gonzalo Moratorio -el único latinoamericano entre los 10 científicos destacados de la revista Nature- cuestionaron al gobierno por diversos ajustes en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) —entidad gubernamental que financia proyectos de investigación—, que implican menores montos de cara al 2021.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, respondió a los descargos y dijo que "lo que se está haciendo es ordenar la casa", porque el gobierno recibió "una ANII desfinanciada". El ministro dijo a El Observador que "la realidad es muy diferente de lo que se está pintando".

"Hubo una verdadera fiesta en 2019, financiando proyectos muy por encima de los promedios históricos", declaró Da Silveira. El jerarca sostuvo que "con mucho cuidado se están enderezando las cuentas al mismo tiempo que se protege lo esencial". "Se mantiene intacto el Sistema Nacional de Investigadores y se centran los esfuerzos en formación de recursos humanos", afirmó, y añadió: "En un momento en que baja el PBI del país y aumenta enormemente gasto social, el gobierno mantiene gasto en investigación e innovación".

La Udelar discutió el tema en la sesión de su Consejo Directivo Central (CDC) el martes pasado. En ella manifestó su manifestó su "preocupación por la ausencia de diálogo para la toma de decisiones fundamentadas en criterios académicos". Apuntó en primer lugar contra "la cancelación de diversas suscripciones" a revistas mediante el Portal Timbó —instrumento de la ANII para el acceso libre y gratuito a bibliografía mundial— debido a la "disminución del compromiso presupuestal" para financiarlo.

En este sentido presentó un pedido de informe para acceder al detalle de las suscripciones a revistas y colecciones eliminadas, los criterios para hacerlo, y si la supresión es temporal o definitiva. Criticó además "la ausencia de diálogo para la toma de decisiones fundamentadas en criterios académicos".

Consultado al respecto, el ministro Da Silveira argumentó que "hoy está asegurado el 75% de las revistas a las que se venía accediendo", mientras que indicó que "el objetivo es reducir suscripciones que no estaban teniendo uso y pagan los contribuyentes". El 25% restante está en revisión. El jerarca remarcó que "el proceso que no está terminado", y valoró que "aún en la primera etapa siguen en pie el 75% de las lecturas.

En un segundo punto, la Udelar arremetió contra los montos definidos por la ANII para el Plan Operativo Anual (POA) de cara al 2021, que rige las acciones a seguir por parte del organismo en el período. En ella, los montos a ejecutar para la Investigación caen un 37,7% respecto a lo disponible en 2019, un 25,3% en Innovación y otro 23,2% en Becas y Recursos humanos (cifras expresadas en precios constantes al 31 de diciembre del 2020).

Inés Guimaraens

Facultad de Ciencias de la Universidad de la República

El componente de Investigación —en el que se incluye el financiamiento del Portal Timbó, los posdoctorados, el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros— es el de mayor peso relativo en el presupuesto: 39% del total; 21% representa el segundo y 15% el tercero.

Respecto a este tema, Da Silveira señaló que para cumplir con los compromisos asumidos por el Plan Operativo de las autoridades anteriores, "la ANII prácticamente tenía que duplicar su presupuesto, y no había ninguna previsión de que se fuera a cumplir en ninguna parte". "La imagen que se está dando no es correcta. No coincidimos para nada con la imagen que algunas voces, solo algunas voces, están dando", sostuvo.

El POA aprobado para este año destaca que detalla que la ANII carga con "un déficit crónico de flujo de fondos" y con "compromisos crecientes sin un aumento de ingresos acorde para cumplir con dichos compromisos". El texto indica que desde la creación de la entidad en 2008, solo dos años (2013 y 2018) no fueron deficitarios, aunque ello se logró por "refuerzos presupuestarios especiales".

"¿La pandemia no fue (y es) suficiente?", cuestionó el virólogo Moratorio a través de Twitter.

La pandemia no fue (y es) suficiente? Uruguayos, qué queremos hacer mañana con la ciencia? No solo nos PREOCUPEMOS de @ANIIuy sino a OCUPARNOS, Quien me ayuda? La tabla👇significa reducción en

- Fondos de investigación

- Equipos Científicos

- Posdoctorados

- Acceso a literatura pic.twitter.com/9UrodDHm03 — Gonzalo Moratorio (@gonzamoratorio) February 26, 2021

Ante un comentario que lo acusó de motivaciones políticas, Moratorio defendió su trabajo por ser "científico y técnico", alegando que el "reclamo lo haría a cualquier partido", a lo que contestó el ministro de Salud, Daniel Salinas: "Ha sido técnico y un gran aporte científico, que agradecemos a @gonzamoratorio @IPMontevideo @Udelaruy en tiempos de pandemia".

Ha sido técnico y un gran aporte científico, que agradecemos a @gonzamoratorio @IPMontevideo @Udelaruy en tiempos de pandemia. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) February 26, 2021

La Udelar, en un último término, criticó la reestructura en la ANII, que entre otras cosas suprimió dos puestos con un salario superior al del presidente del organismo, Flavio Caiafa, tal como informó El País. La Udelar consideró que cambios "de la magnitud de los realizados" en la estructura de la ANII "contravienen la estructura definida por la ley, en particular la separación entre el rol político ejercido por el directorio y el rol de gestión técnica ejercido por funcionarios seleccionados por concurso". En este sentido solicitó que "no se procesen cambios estructurales sin que tengan el aval parlamentario que el marco jurídico vigente establece".