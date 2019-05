“La empresa de Sartori ha dejado mucha gente sin trabajo”

Cuando se le preguntó por Juan Sartori, a Enrique Antía no le gustó. "Un poco me aburre que pregunten por Sartori pero no te voy a dejar nada sin contestar", dijo. Sus críticas al competidor nacionalista no sólo son políticas sino que expresó que tiene una mala imagen de él como empresario. "La empresa que Sartori administra acá ha dejado a mucha gente sin trabajo en estos últimos dos años", cuestionó.

También explicó cómo fue el episodio en el que Alem García, el principal dirigente que tiene el empresario, intentó convencerlo de que se bajara de la candidatura y se les sumara, y que él calificó como "fuertes presiones".

Por último explicó por qué lanzó desde su cuenta de Twitter la frase “Hay una convención nacional que es la que manda”, y que haría la del Partido Nacional si Sartori resultara electo candidato.

Esta nota forma parte de un ciclo de entrevistas de El Observador a los precandidatos a la Presidencia