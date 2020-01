¿Nos depara el nuevo año un Trumpxit?

Los de los factores determinantes del decisivo triunfo de Boris Johnson en las elecciones del Reino Unido aumentan la expectativa de que Donald Trump no sea reelecto en el 2020. El primero fue el cansancio de la población británica con respecto al tema brexit. Algo similar sucede en Estados Unidas donde, en muchos sectores de la población, la idea de vivir cuatro años más enfocados en Trump resulta repulsiva. El segundo fue el claro rechazo hacia las políticas de extrema izquierda propuestas por Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista. Es de esperar que los demócratas hayan asimilado esta lección y que terminen nominando a un candidato centrista y no a Bernie Sanders o a Elizabeth Warren.

El hartazgo con respecto al tema Trump es sin duda comparable al que se palpa en el Reino Unido con respecto a brexit. Johnson centró su campaña en asegurar que, de lograr una mayoría, haría que el parlamento aprobase antes del 31 de enero del 2020 el acuerdo que su gobierno negoció para salirse de la Unión Europea. Con esto logró el apoyo hasta de personas opuestas a brexit. Dentro del sector financiero, se prefirió aceptar los costos inherentes a Brexit que continuar en una situación de incertidumbre.

En los Estados Unidos, el juicio político (impeachment) necesariamente incrementará aun más la atención sobre Trump y, por ende, el cansancio sobre este tema. En este momento, parece claro, el Senado lo exonerará de los crímenes por los que que se le acusa. En el proceso para llegar a esa determinación, sin embargo, es posible que algunos senadores republicanos se sumen a los demócratas en sus críticas a Trump y que incluso terminen votando en contra de la exoneración.

Diferente a la Cámara de Representantes que debe ser renovada en su totalidad en cada elección, los senadores son electos por períodos de seis años y solo un tercio del senado se renueva cada dos años. De los 53 senadores republicanos solo 23 están para reelección el próximo noviembre. Es concebible que alguno de los otros 30 actúe con independencia. Mitt Romney, quien aún mantiene aspiraciones presidenciales, es una posibilidad.

El nivel de extremismo de las propuestas de Sanders y Warren no es comparable a las de Corbyn. Ambos candidatos han logrado niveles de seguimiento importantes con mensajes centrados en la desigualdad económica que resuenan entre los sectores más jóvenes del electorado demócrata. La desigualdad sin duda se ha acentuado durante la presidencia de Trump debido particularmente a su regresiva reducción de impuestos. Todos los candidatos demócratas entienden que este es un problema que requiere atención inmediata y enérgica. Dentro de ellos los que, como Joe Biden y Pete Buttigieg, presentan propuestas más moderadas deberían generar mayor aceptación sobretodo entre el gran número de votantes que aún no se ha definido. Los medios, incluyendo las redes sociales, magnifican como es natural los problemas. Si bien la desigualdad es un área donde no se han logrado mejoras importantes y donde en algunos casos la situación se ha deteriorado, la realidad es que, en términos generales, la situación de los Estados Unidos nunca ha estado mejor. Los mercados, incluyendo el laboral, están pasando por una situación de exuberancia. Prácticamente todas las grandes tendencias han mostrado en las últimas décadas mejoras sustantivas. La participación de los Estados Unidos en conflictos bélicos se ha reducido significativamente, la expectativa de vida ha aumentado, los derechos de las minorías se han consolidado, el crimen violento ha bajado estrepitosamente. En la década de los 90, por ejemplo, el promedio de homicidios en la ciudad de New York oscilaba en los dos mil por año. En el 2017 hubo solo 292 y el año pasado 289. Sin duda en la campaña por la reelección, Trump se atribuirá a sí mismo el mérito por estas tendencias favorables.

Un candidato demócrata de centro debería poder contrarrestar en forma efectiva las falacias de Trump. Podría, por ejemplo, señalar que del actual período de crecimiento económico ininterrumpido que lleva ya 127 meses (el más largo en la historia de los Estados Unidos), los primeros 91 se dieron durante la presidencia de Barak Obama y que el crecimiento durante la presidencia de Trump es atribuible en buena medida a una política contra-cíclica aplicada al revés –en una economía vibrante se bajaron los impuestos y se aumento el gasto público en forma desmesurada–. Ese candidato podría también enfatizar que, debido esa política, el déficit fiscal ha llegado al 4.7 por ciento del PIB y la deuda pública al 108 por ciento.

Durante la campaña electoral, se notaron claramente las características más salientes de Trump, como ser, deshonestidad en los negocios, deshonestidad en su vida personal, narcisismo, machismo, ignorancia, deslealtad hacia sus subordinados. A pesar de eso ganó las elecciones. La pregunta es si, dada su gestión como presidente, logrará mantener para las próximas el nivel de apoyo que obtuvo en el 2016. En este sentido lo relevante no es el voto popular. Lo importante será el resultado en ciertos de los llamados swing states, como ser, Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, que Hillary Clinton, a pesar de haber ganado la totalidad del voto popular, perdió por 107 mil votos—apenas un 0.8 por ciento del total de 13 millones de votantes en esos tres estados. El deseo para el Nuevo Año es que un candidato demócrata moderado logre revertir el resultado en esos estados y que el mundo no deba sufrir cuatro años más de Trump.

