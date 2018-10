"Nunca pensé que los hombres podían sufrir cáncer de mama"

BBC Moses Musonga asegura que el tratamiento puede ser muy doloroso y recomienda estar atento a los primeros síntomas.

Moses Musonga nunca pensó que él pudiera tener cáncer de mama hasta que le diagnosticaron uno.

Eso eran cosas de mujeres, pensó él. Pero cuando este keniano de 67 años recibió en 2013 la noticia de que estaba en una fase tres de cáncer de mama se quedó en shock y su vida cambió por completo.

"No admitía que esto me podía pasar y me pregunté por qué yo sufría esta enfermedad, que creía que no afectaba a los hombres", asegura Musonga.

Todo empezó con un bulto en su pezón derecho. No le dolía, pero se había hecho grande con el tiempo. Después empezó a secretar y a sufrir dolores en el pecho, aunque solo ocasionalmente.

Los médicos le recetaron analgésicos para aliviar el dolor, pero no sabían realmente lo que tenía.

Y a pesar de que sus senos eran más grandes de lo normal para un hombre de su edad, nunca pensó que sería algo por lo que debía preocuparse.

¿También los hombres?

Acudió al médico cuando su seno derecho empezó a secretar.

Los exámenes médicos confirmaron que tenía cáncer de mama.

"No sabía que el cáncer de mama afecta a hombres así que nunca me imaginé que ese podía ser mi problema".

La doctor a Sitna Mwanzi, una oncóloga del hospital de la Universidad de Aga Khan en la capital keniana, Nairobi, le dice a la BBC que el cáncer de mama no es muy común entre hombres.

Su experiencia le dice que solo el 1% de sus pacientes con cáncer de pecho son hombres.

Getty Images La abundancia de tejido mamario puede aumentar las posibilidades de tener cáncer de mama.

La causa exacta del cáncer de mama se desconoce, pero sí se han identificado factores de riesgo que incrementan las posibilidades:

Los genes y los antecedentes familiares portadores de las versiones defectuosas de los genes BRCA1 o BRCA2.

Enfermedades o condiciones que incrementan el nivel de estrógeno en sangre como la obesidad, el síndrome de Klinefelter y la cirrosis.

Radioterapia previa realizada en la zona del pectoral.

No es seguro que pueda reducir el riesgo de cáncer, pero hay cosas que pueden ayudar:

Mantener una dieta equilibrada.

Perder peso si es que estás con sobrepeso.

Evita tomar mucho alcohol.

Fuente: NHS, servicio de salud pública británico.

Estadísticas

La doctora Mwanzi asegura que las mujeres tienen más probabilidades de padecer cáncer de mama por varias razones, una de ellas es que tienen más estrógenos que los hombres.

"Cuando tienes exceso de estrógeno, se estimula la formación de tejido mamario y ahí algunas células pueden volverse anormales y provocar cáncer de mama", asegura la oncóloga.

BBC La doctora Mwanzi dice que las posibilidades de que un hombre padezca cáncer de mama son realmente muy bajas.

Atención a los síntomas

Pero los médicos advierten de que tanto hombres como mujeres deben estar atentos a los síntomas, sobre todo a los bultos.

Otros síntomas pueden ser cambios en la piel del seno o el pezón, la forma, la secreción y la asimetría entre ambos senos y también una pérdida repentina de peso.

Mwanzi asegura que algunos de los tratamientos para el cáncer de mama incluyen radioterapia, quimioterapia, cirugía y terapia hormonal.

"Los hombres deben examinarse los senos en busca de bultos extraños y deberían hacerlo a menudo", aconseja la doctora.

Musonga asegura que el tratamiento, especialmente si se está en una fase avanzada de la enfermedad, como le ocurrió a él, puede ser extremadamente doloroso.

"No es que me haya afeitado la cabeza: la quimioterapia hizo desaparecer el cabello".

"Durante mucho tiempo no pude caminar, me fatigaba demasiado. También tenía náuseas y vómitos a diario", confesó.

Aceptar para curar

Pero había también un factor psicológico que le atormentaba.

Getty Images Tanto hombres como mujeres deben conocer los síntomas del cáncer de mama para poder identificarlos.

Como el cáncer de mama está vinculado a las mujeres, Musonga temía que lo discriminaran cuando le contase a la gente sobre su enfermedad.

"Pero en lugar de sorprenderse y juzgar, la mayoría sintió curiosidad y quería saber más sobre la incidencia de este tipo de cáncer en hombres, ya que existe la creencia de que es una enfermedad femenina".

Desde su experiencia, Mosonga aconseja a los hombres que se tomen la enfermedad en serio y acudan al médico ante el primer síntoma, lo antes posible.

"Deberían aceptar la enfermedad. Así podrán recibir tratamiento y volver a tener una vida normal".

