¡Ómnibus vacíos no paran!

Por Martín Rocha

Estoy muy enojado con lo que están haciendo tras las denuncias de ómnibus repletos, que las vamos a seguir haciendo. Este mensaje se está enviando a Cutcsa, a la Intendencia de Montevideo (IMM) y a los medios de prensa.

¿Qué es lo que sucede ahora? En Rondeau y Valparaíso, el 16 de abril de 2021, pasó a las 17.30 horas el "124 SD" vacío y haciendo señas con su mano para que se suban a los ómnibus de atrás. Un hombre se abalanzó sobre el ómnibus para que este parara, con el peligro de generar un accidente. El tema es que atrás venían dos juntos, pero comunes, no semidirectos. A mí no me importaba que vinieran vacíos los de atrás, yo quería subirme en ese. Y hoy a la mañana me pasó lo mismo con el 130.

¿Qué es lo que esta sucediendo con ustedes, Cutcsa e IMM? El 124, en ninguna de sus dos versiones, pasaba hacía media hora por la parada. La gente se está cansando de estos abusos, alguien va a terminar lastimado o los ómnibus apedrados y yo, siendo pacifico, apoyaría esa acción. Solucionen este problema. Están todos de vivos dejando a la gente en la calle.

¿Qué es lo que pasa en Cutcsa? ¿Están apretados porque los están denunciando en redes sociales? Yo soy uno de los que vive mandado fotos a varios grupos que hacen viralizar, y lo voy a seguir haciendo. Y ahora lo voy a volver hacer con este mensaje, lo voy a mandar a la intendencia y espero que alguien responda con soluciones.

Ya estamos cansados los usuarios de que Salgado nos tome el pelo declarando en los medios que no hay pasajeros y que los ómnibus se llenan porque justo uno agarró un semáforo en rojo. Dejen de tratarnos como idiotas, queremos respuestas serias y coherentes y a la altura del servicio que brindan, porque el actual es nefasto.