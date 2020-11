El día que Maradona defendió a Suárez en Brasil 2014: “Para eso que lo manden a Guantánamo”

Esta nota fue publicada originariamente el 27 de junio de 2014

El reloj va camino a la una de la mañana del viernes en Rio de Janeiro. La puerta del hotel de Uruguay está blindada. De pronto se genera un aglomeramiento. Como abejas que van a un panal. El Observador asiste al lugar para ver que pasa. Y del otro lado de la reja estaba nada más ni nada menos que Diego Maradona. Pero con una sorpresa, vestía una remera blanca que decía “Luisito, estamos con vos”.

Diego de inmediato accede al diálogo, rodeado de guardaespaldas. Reja de por medio, dispara sin piedad. Lo sacó la medida de la FIFA de expulsar a Suárez del mundial.

Y se lo contó todo a El Observador. “Me parece se ensañaron con Suárez porque se ve que alguno de la FIFA le tiene miedo a Uruguay”, comenzó diciendo el 10.

Diego, ¿qué reflexión le merece todo lo que ocurrió con Luis Suárez?

Que sacrificar un jugador así a través de un tape, me parece que darle cuatro meses, inhabilitarlo por nueve partidos de selección, me parece que se ensañaron con Suárez porque se ve que alguno de la FIFA le tiene miedo a Uruguay.

¿Se siente identificado porque a usted en el Mundial de 1994 le sucedió algo similar? Los uruguayos dicen que sacaron del camino a Suárez para que los brasileños salgan campeones.

Brasil puede salir campeón igual pero no tienen que hacerle daño a nadie. No tiene necesidad Brasil de hacerle daño a nadie como tampoco la FIFA tuvo necesidad de hacerle daño a Argentina en el 94 y, sin embargo, lo hicieron. Ellos hacen lo que quieren, comandan lo que quieren, nunca patearon una pelota, jamás vistieron la camiseta de su país y a los que definen lamentablemente ya les sacaron el carné de conducir. No pueden manejar por viejos. Te das cuenta que no están con la gente, no están y más en un campeonato del mundo en Brasil donde todo queda lejos y que a ellos les cuesta mucho dinero venir hasta acá, sin embargo, están de vacaciones. Rio de Janeiro a los de la FIFA les queda cómodo.

¿Usted acá ve la mano de Blatter o Grondona?

Los incluyo a todos, los incluyo a todos, hasta Platini cae en la volteada porque si hace tantos años que está dentro del grupete ese y todavía no pudo meter un bocadillo para que se vayan…

Usted protestó y lideró un movimiento porque en un Mundial se jugaban los partidos al mediodía, Uruguay jugó contra Italia a la una de la tarde con un calor impresionante.

Y bueno, ahí tenés. Vos estás hablando del 86.

Pasaron muchos años.

Sabés lo que pasa, que nosotros nos podemos morir adentro de la cancha, total ellos están comiendo caviar y tomando champagne del mejor y eso no cambió. Estamos hablando del 86 al 2014. Así que la corrupción sigue.

Usted había pedido luego del partido contra Inglaterra el teléfono de Suárez; ¿pudo hablar con Luis?

No pude hablar, pero en el programa hablamos con Pepe Mujica, con el presidente, que lo fue a esperar a Carrasco y había mucha gente esperándolo a Luisito. La verdad que no dejarlo seguir en el plantel… no dejarlo entrar al estadio… no dejarlo ir con el equipo. ¡Pero quién se creen que son esta gente! Esto es lo que me molesta.

Lo tratan como un delincuente dicen muchos en Uruguay.

Pero claro, como un delincuente, pero para eso que directamente lo manden a Guantánamo con todos los terroristas, como uno más. Dale, acá viene, ¿cómo te llamás? Luis Suárez, dale adentro. No importa de dónde sos. A este lo sacamos del Mundial por morder… dale viejo, no me jodas. No pueden hacer esto, de alguna forma se tiene que terminar todo esto.

¿Habló con Lugano?

Sí hablé con Diego, me dijo que están dolidos porque el pibe había hecho un sacrificio enorme por llegar a este Mundial luego de la operación. Sabemos que los músculos no son los mismos y esto es alta competencia y el hombre clavó dos goles, estaba bien. Pero ojo, también Uruguay puede sacar provecho de eso y jugar por Luis Suárez.

A usted lo sacan de un mundial, a Luis también, ¿se siente identificado, hay puntos de comparación?

Por supuesto que me siento identificado. Si a vos te sacan de un Mundial por sacar ventaja o algo… pero lo mío fue una estupidez y me echaron de un mundial, porque Argentina tenía un equipazo. Y ahora por ahí Brasil le tendría miedo a Uruguay que le pase la del 50 (risas).

¿Influyó que haya dejado eliminadas a dos potencias como Italia e Inglaterra?

Y claro, claro, influyó porque ojo, en la Premier League se paga muchísimo muchachos. Y los italianos nunca se fueron o no estaban acostumbrados a irse en el primer turno y se fueron.

Usted le arruinó la fiesta justamente a los italianos en su casa y Luis a ellos y a los ingleses.

Yo los limpié. Maradona es el diablo. Sí, el diablo que te dejó afuera.