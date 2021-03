¿Por qué Cavani se pierde este domingo el clásico contra Manchester City?

El delantero uruguayo Edinson Cavani, se perderá el clásico de este domingo con Manchester United que visita a Manchester City, el líder indiscutido de la Premier League.

El futbolista no concurrió con el resto de sus compañeros a concentrar en la noche del sábado en The Lowry Hotel de dicha ciudad, por lo que no estará este domingo desde la hora 13.30 de Uruguay cuando se enfrenten ambos equipos.

Si bien el club aún no oficializó el por qué de su ausencia, todo apunta a que el uruguayo se volvió a lesionar.

Cavani volvió el pasado miércoles en la visita a Crystal Palace por la Premier League en un encuentro que terminaron 0-0.

Si bien jugó todo el compromiso, entró muy poco en juego.

El salteño había estado cuatro partidos fuera de la agenda de Manchester United por una lesión.

De esa manera se perdió los partidos contra Newcastle United y Chelsea por la Premier League y los dos, el de ida y el de vuelta, ante Real Sociedad por la Europa League que le dieron la clasificación a los cuartos de final de la misma.

Allí, luego de lo que deparó el sorteo, Cavani, en caso de jugar, enfrentará a un viejo conocido como Zlatan Ibrahimovic, excompañero en Paris Saint-Germain, ya que Manchester United deberá jugar contra Milan en la mejor de las series que fueron sorteadas.

En el United para enfrentar al City, también están lesionados Donny Van de Beek, Paul Pogba y Juan Mata.