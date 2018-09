¿Por qué Uruguay desaprovecha una fecha FIFA y no juega con Ecuador?

Gastón Pereiro se queda sin la posibilidad de confirmar que puede ser pieza importante en el futuro de la selección. Urretaviscaya pierde otra chance de demostrar que está en condiciones de jugar por la banda izquierda. Federico Valverde se va sin sumar más minutos con la celeste. Uruguay, después de mucho tiempo que no sucedía, desaprovecha una fecha FIFA que para varios jugadores podía ser importante pensando en el futuro.

Y mientras la mayoría de las selecciones sudamericanas tendrán actividad, la celeste mirará la fecha por televisión. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se jugó con Ecuador?

Un exintegrante del Ejecutivo que comandaba Wilmar Valdez reveló a Referí que el partido se canceló por motivos económicos.

El contratista que llevaba adelante las gestiones para organizar el partido pretendía pagarle a la AUF un cachet bajo que no daba ni para hacer frente con las obligaciones con el plantel.

“No cerraba el tema económico, el contratista no daba garantías para el pago. Ya no cerraba desde el principio de las conversaciones porque se pagaba muy poco y el hombre no aumentaba el cachet. Eran menos de US$ 200 mil. Para que tengan idea no daba ni para pagar los viáticos y las presencias de los jugadores”, señaló el exneutral consultado por Referí.

¿Qué se pierde?

El hecho de no jugar, además de no competir y permitir que los jugadores nuevos sigan sumando minutos y compartiendo horas de concentración con sus compañeros de mayor experiencia, trae aparejadas otras consecuencias. Está claro que impide la prolongación de una tarea, el funcionamiento no solo en cancha sino en muchos otros aspectos que no se visualizan.

Otro aspecto claro es que se puede perder pie en el ranking de la FIFA donde Uruguay ocupa hoy el quinto lugar.