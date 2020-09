¿Qué evaluación hacen los expertos sobre los números del gobierno en el Presupuesto?

Tras un 2020 que según las proyecciones oficiales terminará con una caída de la actividad económica de 3,5% como consecuencia de los impactos derivados de la pandemia, el gobierno espera que en 2021 la economía deje atrás los impactos negativos del virus y tenga un repunte de 4,3%, en buena medida por el efecto rebote.

Los supuestos sobre las que se sostiene el Presupuesto quinquenal también prevén que a partir del trienio 2022-2023-2024, la economía ingrese en una trayectoria creciente. Así, la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) sería de 2,5%, 4,2%, y 3,9% para cada uno de esos años, respectivamente. Esa dinámica estaría liderada principalmente por un crecimiento de las exportaciones y de la inversión privada.

En el texto enviado al Parlamento el gobierno afirma que en el marco de la recuperación del contexto internacional y la implementación de “una nueva política internacional proactiva en la búsqueda de mercados”, se proyecta que las exportaciones de bienes y servicios, sin considerar la nueva planta de celulosa crezca en torno a 4,5% en promedio anual. Este crecimiento se vería incrementado una vez que la nueva planta de celulosa comience a operar en el segundo semestre de 2022.

La otra gran apuesta es a la inversión privada. Según las autoridades, hay una serie de medidas que junto con “el orden y la consistencia de la política macroeconómica” apuntalarían el crecimiento de este motor. Entre ellas se mencionan cambios regulatorios en la provisión de bienes y servicios públicos, incentivos para la construcción (particularmente vivienda social), cambios en la ley de inversiones, e incentivos tributarios para micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras.

Las estimaciones oficiales de crecimiento están bastante alineadas con lo esperado por los analistas privados en la última encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, aunque no dejan de ser algo más optimistas. En la consulta de agosto la mediana de respuestas esperaba un descenso de la actividad de 3,7% para este año, crecimiento de 3,9% para 2021 y de 2,5% para 2022. En resumen, la diferencia entre ambas miradas radica en que a 2022 la economía que prevé el gobierno es medio punto más grande que en 2019.

El optimismo del equipo económico respecto a las perspectivas de crecimiento es más marcado si se lo compara con los resultados de la encuesta Latin Focus realizada en agosto. Mientras que para 2023 y 2024 el gobierno proyecta una expansión de la actividad de 4,2% y 3,9%, el consenso de esa consulta entre privados se sitúa en tasas más moderadas de 2,6% y 2,5%, respectivamente. Las diferencias en los pronósticos hacen que sobre el final del período que contempla el Presupuesto la economía que espera el gobierno sea 3,5% más grande que lo previsto por Latin Focus, según datos procesados por El Observador.

“La llave”

El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo afirmó que “la llave para que cierre el nuevo Presupuesto” está en que el país genere las condiciones para que la inversión privada pueda crecer 8% en promedio anual durante el trienio 2022-2024, como se establece en la exposición de motivos.

“El punto que para mí es crítico son los supuestos en materia de crecimiento de la actividad. En otras palabras, cómo va a evolucionar la base sobre la que se computan los ingresos tributarios del país que se necesitan para poder financiar el gasto público. Ahí se juega gran parte del partido”, afirmó Munyo a radio Carve.

“Si el crecimiento del PIB no se consolida y no se concreta en los valores que se plantean, estos números no van a cerrar. Depende enormemente de que Uruguay pueda volver a crecer”, añadió.

El experto recordó lo ocurrido en anteriores gobiernos para ilustrar la complejidad de los números que se colocan en la planificación presupuestal. Por ejemplo, en la primera administración de Tabaré Vázquez el crecimiento promedio anual esperado para el PIB en el período 2005-2009 era de 3,8%. Aunque se terminó creciendo a una tasa de 6% y el desvío fue positivo, no se cumplió con el resultado fiscal que fue de -1,6%.

Leonardo Carreño

En el gobierno de José Mujica se esperaba crecer 4,6% anual a lo largo del período y se creció a 4,9%. A pesar de un contexto internacional favorable el déficit fiscal (3,5%) terminó muy por encima de la meta (0,8%). Y durante el segundo mandato de Vázquez el crecimiento anual esperado era de 2,8% en el quinquenio y se terminó en la mitad. También el déficit terminó en 4,7%, casi el doble que la meta inicial.

Ahora se espera un promedio de crecimiento anual del PIB de 2% para el quinquenio y converger hacia una meta de déficit fiscal de 2,5% del PIB al final del período en 2024.

“Implica un compromiso fuerte de reducción proporcional del gasto en relación a lo que crece la economía y para eso se está presuponiendo un corriente de inversión del exterior importante que permitiría impulsar el crecimiento a partir de 2022, para lo cual es necesario reformas que mejoren la productividad del país”, insistió Munyo.

“Incertidumbre muy alta”

Por su parte, el socio de la consultora Cibils Soto, Marcos Soto indicó a El Observador que las proyecciones de crecimiento para el año entrante que hace el gobierno (4,3%) están por encima de las que tienen diversos agentes en Uruguay y también de organismos internacionales, que marcan un crecimiento de entre 3% y 4%.

“Esto tiene algunos riesgos. Ya nos pasó en presupuestos pasados. Cuando uno marca pautas optimistas de crecimiento está pensando en que la recaudación va a evolucionar en función de ese crecimiento y compromete gasto. Cuando comprometes gastos con un nivel de crecimiento que es hipotético te puede pasar que no crezcas y deteriores aun más la situación fiscal”, alertó.

El experto dijo que las bases del presupuesto coinciden con un momento en donde los niveles de incertidumbre “son muy altos” y con preguntas muy importantes que todavía no tienen respuesta.

“¿Me refiero a si las fronteras van a estar abiertas de acá a dos o tres meses? Aun estando abiertas la incertidumbre permanece porque no sabemos cómo va a estar la situación en Argentina que es el principal cliente para el turismo, ni tampoco Brasil”, expresó.

A eso se suma lo que puede pasar con la incertidumbre en el contexto internacional. “Se habla de crecimiento a través de las exportaciones. Se habla de que van a crecer en un promedio de 4,5% anual sin considerar la nueva planta de celulosa. Indudablemente puede parecer alcanzable. Sin embargo, hoy estamos lejos de verlo como algo real o tangible”, afirmó.

También resaltó que la programación para el quinquenio deja a entrever que en materia de inserción internacional no habrá entrada en vigencia de acuerdos relevantes. “Esto lo vemos con la estimación de las proyecciones de recaudación sobre comercio internacional. Es decir, los tributos sobre las importaciones básicamente van a ser del orden de 1,2% del PIB. Es importante porque uno de los motores planteados son las exportaciones y hay que ver cómo eso termina moderando las dos caras de esa misma moneda.

Sobre el comportamiento a futuro de la inversión privada, Soto dijo que las proyecciones “son optimistas” y que si se confirman van a ser un buen punto tomando en cuenta los desafíos en materia de déficit fiscal y en indicadores de mercado laboral y situación social que muestran cierto deterioro.