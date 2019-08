¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve? ¿Crece en los árboles?

Son preguntas que como adultos creemos que podemos responder pero, ¿qué pasa si le preguntamos esto a niños de 5 años?

En este episodio súper especial escuchamos una clase abierta en la escuela de mi hijo donde hablamos de qué piensan los niños sobre el dinero. ¡Muy revelador!

Todo empieza con una convocatoria en la escuela a los padres a hacer un taller sobre alguna competencia que tuvieran. Con Maxi se nos ocurrió hacer un podcast junto con los niños.

Confieso, no lo hice bien, es el público más difícil que me ha tocado y no estaba capacitado para lidiar con él, ¡pero de todo se aprende!

Agradezco a la maestra por dejarnos hacer esta locura, a los niños por ser lo mejor del universo y a las madres y padres por permitirme compartir este rato con sus hijos. Salí súper enriquecido de la experiencia y mi deseo es que esos niños se hayan llevado algo.

Sin más los dejo con esta clase abierta y mis reflexiones al respecto sobre el final. Todo comentario o sugerencia es más que bienvenida, sin duda salí de mi zona de confort.