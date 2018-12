La historia de un padre que no tenía dinero para el regalo de su hijo

Este artículo fue publicado originalmente en el blog Neurona Financiera.

Esta es la historia de una persona que no tenía dinero y le quería regalar a su hijo una estación de servicio de juguete para navidad. Un regalo de navidad.

Mi hermana, quién me lleva 10 años tenía un amigo en mi niñez que se llamaba Tobi, en realidad era su nombre, no un apodo, no lo creí hasta que vi su cédula. Tobi trabajaba en una bicicletería en un supermercado de Shangrilá y no ganaba bien, pero con ese sueldo tenía que mantener a su familia y a su hijo de 6 años.

Un día Tobi me pidió si no le regalaba los autos de juguete que tuviera rotos, que ya no usara (estamos hablando de la época donde los autitos eran majorete y eran caros). Yo tenía y de buena gana se los regalé, pero a cambio quería saber para que… Ahí Tobi me contó que había pasado el último mes construyendo con restos de cosas una estación de servicio para regalarle a su hijo.

Los autos rotos los quería, y esto lo recuerdo literal: “Porque en las estaciones hay autos rotos”.

No llegué a ver esa estación de servicio, pero siempre me la imaginé maravillosa, porque no era un paquete, era hecha a medida, y tenía un componente de amor invaluable….además, la idea de poner autos rotos en un taller era genial!

Tobi, sin dinero hizo mucho más por su hijo que aquél que se endeudó mucho para comprar el jeep de juguete. Tobi me dio una lección de vida que aún llevo conmigo y que quería compartir con ustedes.

Tobi, donde quieras que estés, ¡gracias!

Y a ustedes…¿cuál fue la última vez que hicieron algo para regalar en vez de comprarlo?