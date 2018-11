“Tabaré asumió el tema de la marihuana legal sin amor”

Docente de psicopatología en la Facultad de Psicología y docente del programa APEX de psicología comunitaria, Milton Romani vivió por dentro la génesis del proyecto de marihuana legal. Fue secretario general de la Junta de Drogas, embajador itinerante para el tema de drogas y derechos humanos, y comunicador ante la OEA. Dice que si el mercado legal de la marihuana tanto para consumo, medicinal como industrial no avanzó más, fue porque el presidente Tabaré Vázquez asumió el proyecto sin entusiasmo y sus allegados fueron más realistas que el rey.

¿Cómo fue el proceso hacia la marihuana legal?

El memorándum número uno se lo escribí a Pepe (Mujica) el 1º de marzo de 2010. Con la designación de Julio Calzada como secretario general de la Junta, entre los dos empezamos a empujar. Pero el toque de gracia en el tema fue del Ñato (Eleuterio Fernández Huidobro). Tras el famoso episodio de la muerte del trabajador de La Pasiva (Gastón Hernández), Mujica larga lo que se llamó la estrategia de convivencia. Inaugura un gabinete de crisis y el Ñato plantea que hay que legalizar la marihuana. Y Pepe avanza con eso en 2013.

¿Cómo define el cambio que tuvo el tema cuando asumió Tabaré Vázquez?

Lo defino como que “esto lo voy a llevar adelante pero no hagan olas” y bajo perfil.

Sin amor.

Tabaré lo asumió sin amor, es verdad. Sin grandes pasiones.

En estos días cuestionó a Vázquez calificándolo de rey.

No le dije nada. Es muy importante el contexto. Era una reunión de emprendedores de cannabis medicinal que se hacía en la ORT. Entonces cuando hablé dije que lo primero que tenía que decir era como el cuento de (Hans) Andersen. Nadie se anima a decirlo pero lo voy a decir: el rey está desnudo. El problema que tenemos acá es que tenemos a mis compañeros y a mi presidente que no están convencidos de las virtudes de la marihuana en ningún plano. Tabaré Vázquez, mi compañero y mi presidente no está convencido. Creo que tuve un acto fallido ahí con la imagen del rey pero hay muchos mandos medios que están convencidos de que a Tabaré no le interesa y le hacen los mandados en contra. Ponen más palos en la rueda de los que realmente puso Tabaré. Porque él dijo “voy a cumplir con la ley” y la ley la cumplió. Ojo, también tengo que decir que Pepe, que fue el impulsor de la ley, habla poco del tema.

Hubo un problema complicado con los bancos, ¿no se previó? ¿Nadie dijo, ‘muchachos, esta plata generará problema con los bancos’?

Nadie lo dijo y además no era previsible antes de Donald Trump que sucedieran estas cosas porque dentro de EEUU iban caminando de alguna manera. Pero las farmacias y los productores se han pasado por el forro ese tema. Han buscado la manera y la han encontrado. Acá, en EEUU y ahora en Canadá, que es uno de los seis grandes, se dio vuelta y dijo “vengan”.

¿Qué está funcionando mal en el sistema de venta legal?

Lo que funciona mal en general es la falta de promoción del cannabis medicinal. Yo hablé del tema; es más, pensábamos que siendo Tabaré un médico iba a largar primero eso, pero es lo que te digo, hay un imperio de mentes rígidas. El mundo está demostrando que se puede avanzar a pesar de las convenciones prohibicionistas. Entonces es un problema de voluntad, de coraje.

Esto que era para combatir el tráfico ilegal, lo que generó fue un tráfico ilegal de gotas de marihuana. Hay médicos a los que les pincharon el teléfono, los usuarios compran en la calle como si fuera cocaína...

Insólito. Lo insólito es que estamos repletos de aceite. Tenemos una producción de aceite brutal, porque el MSP no se propone regular esos aceites que circulan. Y vamos a comprar a Suiza. Porque no nos damos cuenta de que es un negocio y que estamos perdiendo la oportunidad de ser libres. Un país chiquito que no es potencia económica tiene esto. Y ya hubiera hecho un acuerdo con la universidad de Jerusalén para qué vengan a instalarse.

Dígame algo de por qué no se promociona por lo menos el cannabis industrial.

¿Qué quieres que te diga? Si todo lo que promovés no tiene andamiento.

Estuvo en cargos internacionales, ¿cómo se ve en el mundo esto que pasó en Uruguay?

Es como el Maracaná. A nivel internacional es muy grande el paso que dio Uruguay acompañado por el prestigio de Mujica, a pesar de lo cual no muchos apoyaron.

Pero Uruguay está violando tratados internacionales.

Los estamos violando porque el punto de vista de Uruguay es cumplir con los fines últimos adecuados a los pactos internacionales de DDHH. Pero en la comisión de estupefacientes yo me sentaba al lado del delegado de EEUU y éramos los dos acusados. Teníamos terribles socios. Primero el gringo decía que el mejor marihuanero era el marihuanero muerto. Y al poco tiempo él tuvo que dar la línea del departamento de Estado que era que las convenciones tenían interpretaciones posibles. Ahí fui corriendo y le dije: “William, te escuché lo que dijiste, lo voy a firmar abajo”.

¿Qué países bregan más por profundizar la guerra a las drogas?

Rusia y China son los abanderados. Porque los rusos tienen un gran comercio de opio de Afganistán y tienen la pesadilla de la heroína pero no les ha dado resultado el tema. Con los chinos es más complicado porque ellos vienen de la historia de cómo China quedó postrada y humillada con la guerra del opio entonces a partir de allí se generó una cultura que es un problema. Tenemos una uruguaya de más de 60 años que sigue presa por tráfico.

¿La policía cómo tomó esto?

(El director nacional de Policía, Mario) Layera en determinado momento llegó a decir “nosotros nos sacamos un peso de encima”. Y llegó a decir, “para mí que haya 30 y pico de miles que se registraron que no van a las bocas es un hecho positivo”. Me parece que el problema está más a nivel de los jueces que en el interior seguían liberando órdenes por incautaciones de plantas. Esto no será un golpe mortal al narcotráfico pero los usuarios ya no tienen que ir a una boca de venta, de eso estoy convencido. Una vez con Jorge Vázquez y con Ricardo Gil Iribarne, nos invitó el departamento de Estado e hicimos una visita de 10 días a EEUU. Una de las visitas era en Miami, en el centro de operaciones del servicio que coordina 32 agencias, y nos dijo el gringo: “Nosotros tenemos jurisdicción en todo el Caribe”. Y le digo, “¿cómo en todo el Caribe?”. Y dice: “Nosotros tenemos jurisdicción sobre todo el Caribe. Estoy hablando del 2010, mostraban el logro de que podían, que estaban para detectar todos los eventos que ocurrían en el Caribe. Llámese evento a la salida de una lancha patrullera, un submarino, lo que sea. Y que habían podido intervenir con éxito el 18% de los eventos y tenían como objetivo llegar al 25%. La pregunta molesta mía fue decir que esos eran el 18% de los eventos que registraban, porque no estamos hablando de todos los eventos que ocurrían, estamos hablando de los eventos que los tipos se enteraban. Es un porcentaje muy menor. Ese es un tema para reflexionar, porque incluso cuando interviene la policía en base a inteligencia para desbaratar a un grupo organizado, de alguna manera está interviniendo en el mercado, saca a uno y aunque no quiera favorecer al otro lo está haciendo. Es más, la inteligencia se hace a partir de los datos que te da este sobre su competidor. Entonces, el tratamiento del problema de las drogas como fenómeno social por un lado y de mercado, creo que es inevitable para hacer una política policial pero de otro tipo que te permita incidir. Porque es verdad también que después le terminás dando al que podés, entonces le das al chico, al mediano. En setiembre del año pasado la secretaría antilavado identificó cinco estudios de lavado de dinero. Por suerte tenemos una secretaría que estudia eso, pero la sociedad no lo incorpora como la banda de Casavalle, eso pasa y dentro del funcionamiento del mercado el lavado es inevitable.