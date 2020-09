"This is Paris": la verdadera historia de la heredera del imperio Hilton llega a YouTube

Dicen que Paris Hilton fue quien inventó las selfies en 2004 y que fue pionera en el manejo de las redes sociales. También fue la primera influencer, maestra de Kim Kardashian. Al mostrar en la televisión su lujosa vida y sus caprichos de niña rica en distintos reality shows, la multimillonaria saltó a la fama a principios de siglo. Y mostró que se podía ser famosa porque sí. Pero detrás del excentrisismo que adornó siempre su imagen hay una persona que ahora intenta mostrarse también desde sus vulnerabilidades para revelar su verdadera historia. Esa es la premisa de This is Paris, documental sobre la vida de la neoyorquina de 39 años que se estrena este lunes en YouTube.

A los 19, Paris comenzó su carrera como modelo para la agencia de modelos de Donald Trump. Después pasó por varias agencias prestigiosas y fue cara de cientos de campañas publicitarias de firmas de lujo. A partir del 2000, la estadounidense comenzó a desarrollar su reputación como socialité y para 2003 era la figura del reality show The Simple Life junto a su amiga, también millonaria, Nicole Richie. A partir de ahí, la multimillonaria saltó a la fama. En 2008 protagonizó Paris Hilton's My New BFF, un programa de MTV en el que buscaba a un nuevo mejor amigo. Así, la vida mediatizada de la heredera del imperio hotelero Hilton estuvo siempre acompañada de flashes.

Aunque en los últimos años Paris decidió correrse un poco (no tanto) del foco mediático. "Creo que el mundo entero cree que me conoce", dice Paris en el trailer del documental, donde luego agrega que ni ella se conoce realmente. "Estoy tan acostumbrada a desarrollar un personaje, que es muy duro para mí ser normal", agrega en otra secuencia mientras se ven imágenes de ella rodeada de paparazzis, selfies con sus fans y su repetida y clásica frase "that´s hot".

"Siempre estoy mostrando esta fachada de estar feliz o tener una vida perfecta”, dice la multimillonaria seguida de escenas en las que está posando para una producción de fotos, en el backstage de una de sus sesiones de Dj y con vídeos caseros de su infancia. “¿Sos feliz?”, le pregunta su hermana Nicky. “A veces”, responde Paris.

En el avance de This is Paris se menciona un trauma que persigue a Paris desde hace años. “Algo pasó en mi niñez que nunca se lo he contado a nadie. Todavía tengo pesadillas”, cuenta. En tanto su hermana revela que en una ocasión la oyó gritar desesperada: “Dicen que la mente puede olvidar los traumas, pero el cuerpo no. Se queda atrapado en ti”, agrega Nicky.

"Creíamos conocer a Paris Hilton. Nos equivocábamos. Esta es la verdadera historia no contada que moldeó a la mujer y al icónico personaje que ha creado", se anuncia en la descripción del documental.