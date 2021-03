¿Todavía más Game of Thrones? George R.R. Martin firmó un acuerdo de cinco años con HBO

El escritor George R.R. Martin firmó un acuerdo de cinco años con HBO, informó el estudio el lunes, esperanzando a los fanáticos de Game of Thrones de poder continuar enredados en aventuras de dragones y luchas de familias.

El autor de 72 años, cuya serie de libros Canción de hielo y fuego se convirtió en el fenómeno televisivo sin precedentes de Game of Thrones, ya está trabajando en la precuela de la serie, House of the dragon, ambientada 300 años antes y cuyo estreno se espera para el año próximo.

La empresa matriz WarnerMedia confirmó un "acuerdo general de cinco años" para "desarrollar contenido para HBO y HBO Max", en un comunicado el lunes.

El anuncio no especifica qué contenido adicional de Game of Thrones surgiría del acuerdo, si es que lo hay.

Pero la serie original se convirtió en el programa televisivo imprescindible de la generación del streaming y obtuvo la asombrosa cantidad de 59 Emmys, lo que significa que las futuras entregas son casi seguras.

Según el Hollywood Reporter, el acuerdo con un valor de "ocho cifras" en dólares podría incluir la saga de la reina guerrera Nymeria, que reinó un milenio antes de la era de Game of Thrones y titulada provisionalmente 10.000 Ships.

Otros proyectos supuestamente en desarrollo incluyen el spin-off marítimo 9 Voyages de los creadores del popular drama histórico televisivo Roma, y una cruda historia del inframundo ambientada en King's Landing, la capital de Westeros, llamada Flea Bottom.

Durante mucho tiempo se ha rumoreado también sobre una serie de televisión basada en las novelas de Martin sobre un caballero y su escudero, mientras que también se ha discutido sobre un drama animado que abarca miles de años.

Fuera del universo de Game of Thrones, la declaración de WarnerMedia confirmó que Martin será el productor ejecutivo de otros dos proyectos de HBO: Who Fears Death y Roadmarks, ambas adaptaciones de novelas fantásticas de otros autores.

AFP