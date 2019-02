"Una cosa es enterarse por afuera de lo que pasa en la AUF y otra es vivirlo"

Nicolás Schenone es el secretario general de la flamante Asociación Nacional de Futbolistas (ANF) que tiene a Diego Lugano como presidente. El viernes a la hora 18 en la sede de la calle Guayabos, 11 representantes que aún no fueron elegidos por la ANF, votarán en el primer Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de que se votara el nuevo estatuto que exigió FIFA.

“Es una responsabilidad linda pero hay que tener claro que representa a todos los jugadores del Uruguay, tanto profesionales, de la selección, del fútbol amateur, del fútbol sala y del fútbol femenino. Es un desafío y una linda responsabilidad”, explicó el exjugador de Miramar Misiones y Liverpool a Referí.

¿Cómo reaccionó ante este nombramiento?

Bien, me tomó por sorpresa, me gustó la idea y veremos cómo transcurre todo. La idea es sumar, proponer, debatir y lo más importante, ser parte de las decisiones del fútbol uruguayo que tanto hemos peleado y gracias al nuevo estatuto podemos ser parte.

¿Lo llamó Lugano para integrar esta comisión directiva de la Asociación?

Sí, se dio de esa manera.

Tienen que elegir a 11 representantes para el congreso del viernes.

Por ahora no están elegidos pero la idea es que vayan de todas las áreas (cuatro de la selección, cuatro del fútbol profesional y tres del amateur que pueden ser futbolistas o exfutbolistas). Así fue como lo hablamos el lunes. La idea es que todos tengan participación, puedan dar su opinión y en base a eso, decidir que es lo más importante.

¿Cuál será el perfil de los futbolistas o exfutbolistas?

En realidad no están designados. Pero es difícil estar en un Congreso al que se debe ir seguro, demostrar cierta personalidad para estar. Va a ser una experiencia nueva y la verdad es que no estamos acostumbrados a estar en temas de dirigencia o de decisiones de la AUF. Es un hecho histórico y esperamos que la cosa funcione bien y que quedemos bien parados.

La intención es cambiar el fútbol uruguayo como viene hasta ahora.

Claro. Por supuesto, esa es la idea. Tratar de sumar. Pensamos que diciendo cosas coherentes o accionando, generar un poco de conciencia y queremos que mejore todo. No puede ser que haya clubes que estén con deudas, que los ingresos sean bajos. Vamos a trabajar en pos de la mejora del fútbol uruguayo para el bien de todos.

Respecto a las pautas o propuestas que pueden llevar, ¿qué puede decir?

Eso siempre será respecto a lo que se trate en el Congreso. El del viernes sería la aprobación de los anexos y del procedimiento electoral. Eso se habló en la reunión informativa que tuvimos en la AUF la semana pasada. Veremos cómo encaramos ese tema.

Los cuatro que vayan de la selección, ¿los eligen ustedes o los propios de la selección?

Todos los que son asociados, pueden proponer un delegado y los que terminamos decidiendo somos los que integramos la comisión directiva de la Asociación Nacional de Futbolistas. Esa es la función principal de la comisión directiva: designar a los 11 delegados.

No es sencillo de hacerlo.

No, por supuesto que no y más que recién ahora será nuestra primera experiencia. Vamos a irnos haciendo a medida que vayan pasando los congresos y vayamos ganando experiencia. Como decía hoy, es un hecho histórico que los jugadores se encuentren en una asamblea en la que se deciden temas del fútbol uruguayo, del futuro, de los ingresos, de los votos. La idea es ser constructivos y con fundamentos, no es solo ir y decir que queremos mejorar, sino basarnos en fundamentos ciertos.

Hubo alguna charla previa con gente de la Mutual o de OFI en estos días.

Sí, por más que nosotros somos independientes, las personas se conocen. Pero es independiente a lo que es la Mutual porque a ella solo pertenecen los futbolistas profesionales y esto abarca más.

El del viernes en el Congreso seguramente será un momento trascendente para los futbolistas uruguayos, ya sean profesionales o no.

Por supuesto. Y una cosa es enterarse por afuera de las cosas que pasan o se hablan en la AUF y otra es vivirlo. Tanto nosotros como los entrenadores y los árbitros que ahora tenemos voz y voto. Va a ser en beneficio del fútbol y no defender intereses ajenos. Somos los protagonistas del fútbol en general y nos parece justo estar en las decisiones que se tomen acerca del fútbol.

Tampoco es que vayan a hacer una revolución a la AUF.

No, no, para nada. No es la idea ni mucho menos. La idea es proponer, innovar y votar. Se trata de participar en las decisiones del fútbol. Nada más.