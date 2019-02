La voz de los jueces en el Congreso: "Hay muchas cosas para cambiar"

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) integra el Congreso de la AUF con voz y un voto. Marcelo De León es el presidente del gremio y quien participará de las reuniones del Congreso; en caso de no concurrir puede ser reemplazado por el secretario, actualmente Daniel Rodríguez.

De León informó a Referí que en la reunión del Congreso de este viernes a la hora 18 se discutirá sobre los temas que quedaron estipulados en la reunión informativa de la semana pasada: fijar fecha de elecciones en la AUF y definir los tribunales de ética y electoral.

Indicó que los jueces no tienen un nombre para plantear: "Los temas ya están marcados y de ahí pueden salir propuestas o no para integrar las comisiones. No hemos hablado ni tenemos a nadie para proponer", expresó.

Sobre los inconvenientes de organización del fútbol local, De León dijo se debe a que la Asociación está en una etapa de transición: "Hasta que no vengan las nuevas autoridades no podemos embarcarnos en un proyecto. También depende de quién venga y qué proyectos tenga para ganarse los votos, no solo de nosotros sino de los clubes".

En lo que se refiere a la posibilidad de que el Campeonato Uruguayo comience este fin de semana y se suspenda la fecha siguiente si el viernes no se fija fecha de elecciones, De León indicó: "No es nuevo que se suspendan fechas, todas las temporadas pasa algo. Hay mucha cosa para cambiar y no es la función que ha tenido esta comisión normalizadora", que preside Pedro Bordaberry.

Respecto a la presencia de los árbitros en el órgano dijo que "hay un montón de cosas para trabajar y es la manera más directa de ser escuchados y dar nuestra opinión. Vamos con la expectativa de trabajar y aportar todo lo que podamos para ir mejorando el fútbol, estamos en una etapa de transición y mucho no se puede hacer. Cuando vengan las autoridades nuevas y se arme un equipo de trabajo creemos que podemos aportar muchas cosas".

El presidente de la gremial también manifestó que el tema de los derechos de imagen de los jueces continúa "en la parte judicial".