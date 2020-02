“Una imagen exitosa no tiene que ver con gastar muchísima plata”

La argentina Valeria Parodi es consultora de imagen y aunque parte de su trabajo es asesorar sobre vestimenta, su rol es mucho más abarcativo. Tiene una academia de formación para asesores de imagen, lanzó marca de ropa hace cuatro meses, trabaja en la imagen pública de políticos -cuyos nombres prefiere mantener en reserva-, brinda capacitaciones de marca personal para emprendimientos y, entre otras cosas, está a punto de lanzar un libro, motivo que la traerá de nuevo a Uruguay en abril. Esta vez, llegó para dar una charla sobre la carrera de asesoría de imagen que iniciará en Montevideo en marzo junto a su colega Ana Delisante.

La imagen está presente siempre, enfatiza Parodi. Darse cuenta de lo que se transmite a través de la imagen es el primer paso para empezar a prestar atención al “qué me pongo” de todos los días, afirmó en conversación con Café y Negocios.

¿Está de acuerdo con que existan los códigos de vestimenta en empresas?

Creo que está bueno tener un código, por ejemplo, las prendas en impecable estado, pero eso va a depender mucho del rubro.

Uno puede estar con zapatillas y estar elegante igual. Las prendas comunican, el estado de la prenda comunica también. No son prendas aisladas, es todo el estilismo y la imagen que comunica.

En la parte corporativa también trabajamos mucho en toda la parte de oratoria y comunicación no verbal. Está bueno porque la imagen habla de todo, no solo el qué me pongo. Es todo el combo que tenemos que armar para tratar de llegar a la imagen exitosa.

¿Qué es una imagen exitosa?

No tiene que ver con ir y gastar muchísima plata en marcas de lujo premium. Tiene que ver con encontrarme y entender qué es lo que yo quiero comunicar y cómo.

La asesoría de imagen puede entenderse como un servicio para público de alto poder adquisitivo. ¿Es así?

Primero sirve para uno, para empezar a capitalizarlo. Después para mujeres que se quieran formar, u hombres, está bueno para que lo puedan aplicar el día de mañana para poder ayudar a un montón de gente a encontrarse con su imagen.

Me preguntan si es muy costoso. La verdad es que no. Siempre va a depender del plan de trabajo, si hay un seguimiento, si la persona quiere hacer una salida de compras, necesita un personal shopper. Yo trabajo de menos a más, siempre. No es necesario tener un guardarropas con un montón de prendas, sino esas prendas que te queden cómodas, que te hagan sentir segura.

¿Cuál es tu público?

Trabajo para marcas, para corporativos, inmobiliarias, bancos. Mi gran público son mujeres, mi rol es incentivarlas a que se animen. Hay muchas mujeres inseguras, para adentro por el qué dirán, en Latinoamérica se ve mucho lo que genera la mirada del otro. Lo veo mucho en las posturas, en formas de vestirse siempre con colores oscuros, sin llamar la atención. Hay que empezar a trabajar eso desde lo interno, entender que hoy una se tiene que vestir como esté cómoda, más allá de la moda. Trabajo más la imagen y no tanto la moda o tendencia.

¿Cómo es su metodología de trabajo?

Empezamos por trabajar la parte interna, ver cuáles son las inseguridades y después va todo de la mano. Todos los casos son diferentes, pero tiene mucho que ver con lo que quiero transmitir, que es la base. Si no sé qué quiero transmitir es difícil salir a comprar una prenda. Además te ahorrás plata, sobre todo la mujer que sale a comprar y se tienta por los sales y después capaz no te sirve porque no es lo que vos querés transmitir o no es el color que te va.

Capacitas a emprendedores. ¿En qué aspectos?

Cuando tengo un emprendimiento y no sé como comunicarlo. Hoy la red social más rica es Instagram y cuando tengo un emprendimiento, la imagen que proyecto tiene que condecir con lo que quiero comunicar. Esa imagen hay que comunicarla porque es lo que va a vender. El alcance que tiene hoy Instagram es inmenso, por eso hay que ser cuidadoso con lo que uno comunica. Hoy somos comunicadores a través de las redes sociales, tengas un emprendimiento gastronómico o de accesorios. Lo tengo que comunicar con criterio y con el alcance que se merece. Además, el estilo tiene que ser genuino, porque lo forzado no perdura.