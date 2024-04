Caruso Lombardi explotó en su debut en el fútbol uruguayo: "Lamentablemente el fútbol está totalmente podrido"

El flamante entrenador de Miramar Misiones, el argentino Ricardo Caruso Lombardi, arrancó a las risas el partido que perdió 2-1 con Nacional, por la octava fecha del Torneo Apertura, y terminó sacado de quicio con el arbitraje de Hernán Heras y el gol, que a instancias del VAR, se le anuló a su equipo.

Consultado por VTV, Caruso Lombardi se despachó con un largo monólogo para expresar su molestia: "No lo quisieron cobrar", dijo en referencia al tanto de Alexander Machado que fue bajado del marcador al minuto 78 que ponía un transitorio 2-1 para los cebritas.

Heras lo anuló tras un trazado de líneas que arrojó muchas dudas porque la jugada pareció ser mucho más fina de lo que indicaron las franjas.

"Recién lo vi y ahora lo estoy mirando y está por lo menos 30 centímetros habilitado. Aparte se ve, pero clarito, salvo que hayan hecho la líneas que hacen en Argentina, que hacen con las curvas para no hacerlas derecha. No te pueden sacar ese gol. Pasaron cinco minutos, ni la jueza de línea podía decirme nada, se quedó mirándome. Yo no me puedo explicar qué cobraron después de cinco minutos. Más allá que sea Nacional, no hay respeto por el fútbol, ¿por qué no respetan a los equipos chicos? Porque si le toca perder a un grande, lastiman a un equipo chico, que hizo un partido bárbaro, con coraje, con sacrificio, con jugadas de gol, que se trabajó toda la semana. ¿Sabés lo que me pone más triste? No es el gol, sino que tenemos dos jugadas clarísimas de gol que el referí las corta. Y se lo dije", expresó el argentino.

"Hicimos un notable primer tiempo, ellos mejoraron en el segundo y nos quedamos un poco, pero con los cambios equiparamos. Si tenemos que hacer un esfuerzo enorme para jugar contra un equipo grande, ¿por qué no respeta a los chicos? Los dirigentes del fútbol uruguayo, como veo que pasa en Argentina y me da mucha bronca, mucha bronca, mucha bronca, lo que hacen en el fútbol argentino con los partidos, que te digitan todo para que vos pierdas. No hay derecho que te hagan eso, viejo. Nosotros venimos a laburar, no venimos a joder. Entonces nos pueden lastimar. Al vestuario lo tengo todo muerto, a los pibes no los puedo levantar con nada. Decime qué hago yo para levantar al equipo ahora", agregó.

Caruso arrancó a las risas cuando los hinchas de Nacional lo insultaron instantes antes de que Miramar le diera la bienvenida con bombas de humo en color rojo y negro.

"Viiejo puto, la concha de tu madre Caruso, viejo de mierda, vende humo", le gritaron. Caruso se encogió de hombros, los miró y se rio con ganas.

Antes de jugar se saludó con Diego Zabala, muy conocido por su paso por el fútbol argentino.

En el gol anulado, encaró la asistente Daiana Fernández y tras protestar vio tarjeta amarilla.

Al término del encuentro entró a protestar pero a la pasada le dio la mano a un par de futbolistas de Nacional.

Cuando enfiló a vestuarios le dirigió palabras a los hinchas de Nacional, ya muy molesto.

"En Argentina son la mismas líneas que trazan acá, es el mismo VAR, el de Bélgica. Mirá que no somos unos principiantes, entonces déjanos trabajar y respetá a los pibes, pobrecitos, que se mataron para un partido con Nacional que individualmente tiene unos jugadores de una élite bárbaro. Pero no hace falta, si nosotros hacemos las cosas bien, ¿por qué no respetan? Hernán (Heras) no nos cobró un foul en todo el partido", manifestó en la nota.

"Me dijeron que Hernán era un juez que está en alza, qué sé yo, si es buen tipo, todo bárbaro, pero llevo al tipo a comer un asado, pero que nunca me dirija porque yo estoy para dirigir y yo estoy para que no me perjudiquen a mi equipo, nada más. Tengo un plantel y el plantel cree en nosotros y si nosotros trabajamos, que nos respeten. Lo único que pido es que nos respete nada más", agregó.

"Tengo angustia por los jugadores por los jugadores. Lamentablemente el fútbol está totalmente podrido, ese es el problema grave que tenemos nosotros, la verdad es esa", concluyó.