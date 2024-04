“¡Chorros!”: la reacción de la hija del Chino Lasalvia tras la derrota de Miramar Misiones ante Nacional

En Miramar Misiones no cayó nada bien la derrota 2-1 ante Nacional de este martes en el Franzini, luego de que el VAR le anulara un gol cuando podían ponerse 2-1 arriba en el marcador y que luego los albos le dieran vuelta el resultado para quedarse con la victoria.

Así lo manifestó el entrenador del equipo, el argentino Ricardo Caruso Lombardi, quien debutó en los cebritas, en declaraciones luego del encuentro en las que cuestionó la labor arbitral.

"Recién lo vi y ahora lo estoy mirando y está por lo menos 30 centímetros habilitado. Aparte se ve, pero clarito, salvo que hayan hecho la líneas que hacen en Argentina, que hacen con las curvas para no hacerlas derecha. No te pueden sacar ese gol. Pasaron cinco minutos, ni la jueza de línea podía decirme nada, se quedó mirándome. Yo no me puedo explicar qué cobraron después de cinco minutos. Más allá que sea Nacional, no hay respeto por el fútbol, ¿por qué no respetan a los equipos chicos?", dijo el DT argentino a VTV Plus.

Otra que se quejó fue Valentina Lasalvia, la hija de Edgardo “Chino” Lasalvia, quien trabaja en la SAD que administra a Miramar Misiones y que intercedió para la llegada de Caruso al equipo.

Instagram

Caruso y Lasalvia

“Chorros!!!!!!!! Vamo miramarrrrrr”, escribió en sus redes la joven, quien sigue al fútbol y estuvo junto a su padre en el pasado Mundial sub 20 de Argentina.

El posteo de Valentina Lasalvia