Por Pablo Carrasco, especial para El Observador

Mucho más que una leyenda urbana, podría decirse que era un chiste de Luis Landriscina y su forma descollante de describir a los habitantes de las diferentes provincias argentinas. En la Banda Oriental la caracterización equivalente, la podríamos encontrar en aquel viejo cuento que pintaba a las máximas autoridades del gobierno debatiendo la posibilidad de una declaración de guerra a Estados Unidos como respuesta a una afrenta intolerable. Una interminable discusión sobre las estrategias y tácticas defensivas y de minimización del daño terminó bruscamente cuando uno de los integrantes de la reunión preguntó: ¿Y si ganamos?, frente a la cual no había un atisbo de respuesta.

Los tres gobiernos liderados por liberales en nuestra historia reciente, a saber, el de Lacalle Herrera, el de Jorge Batlle y el actual, han estado signados por trágicas herencias y peores plagas.

Este karma, sin embargo, esta vez se encuentra amenazado seriamente. Todas las evidencias nos plantean el inicio de un ciclo económico favorable para el Uruguay y que muy probablemente dure un mínimo de tres años de no atravesarse un cisne negro en el camino. Autoridades académicas, como Aldo Lema entre otros, sustentan desde el punto de vista científico la probabilidad de este pronóstico.

Las tasas de interés por el piso, la liquidez artificial del primer mundo y China creciendo de nuevo a tasas chinas, son algunos de los elementos que dan sustento a la predicción de lo que serán los tiempos pos-pandemia.

Cuando hablamos de viento de cola en Uruguay, pese a quien le pese, hablamos del agro como locomotora sacando del lodo a toda la sociedad. ¿O acaso aquella prosperidad que disfrutó el primer gobierno de Tabaré Vázquez y el de José Mujica tuvieron otro sustento que la soja a US$ 600, la leche en polvo a US$ 4.500 y el ternero a US$ 3?

Por la manera que se manejaron aquellos buenos tiempos, la salida de la bonanza en el año 2014 se parece en mucho a lo que cuenta Ignacio Copani cuando dice que “todo me sale mal, me sale caro, y no es muy bueno”. Una educación, una seguridad, una inserción internacional y una infraestructura destruidas, pero eso sí, mucho más caras.

Por primera vez, los tiempos de las vacas gordas podrían encontrar a un gobierno liberal al volante. Una conducción en cuyo ADN no esté la vocación de gastar como un marinero borracho, donde el crédito se utilice para inversiones del sector privado y no para llegar a fin de mes pagando salarios públicos.

Un gobierno que tenga claro quiénes son los que generan valor en la sociedad y que libere a las empresas de la expoliación impositiva ciega de la que han sido objeto históricamente.

En medio de esta crisis, el gobierno ha apostado con una profunda fe liberal al sector privado del agro y de la construcción mediante una renuncia fiscal sin precedentes desde aquel recordado Improme. Iniciativas como la Comap o ANDE ofrecen al sector productivo la tan reclamada igualdad de tratamiento que teóricamente recibe UPM, de modo que quien no la utilice es porque no tiene un negocio para proponer ni el derecho a quejarse.

Esta vez, se necesita estar preparados tomando la iniciativa en los emprendimientos, ya que el mundo de hoy se encuentra mas globalizado que hace 10 años y aquellas oportunidades que no tomen nuestros productores lo harán los capitales chinos o americanos y a una velocidad desconocida para el Uruguay.

Tener la resiliencia necesaria para superar las crisis es una virtud necesaria, pero no suficiente, si no se sabe capitalizar los períodos de bonanza. Por una vez en la vida se necesita tomarse una pausa en el “no se puede”, y pensar en qué hacer luego de derrotar a Estados Unidos en una guerra.