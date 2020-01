5 de las mejores películas del icónico estudio Ghibli que estarán disponibles en Netflix

Studio Ghibli/Netflix 21 películas del estudio Ghibli llegarán a Netflix a partir de febrero.

El próximo febrero, 21 películas del legendario estudio Ghibli llegarán a Netflix.

Esto significa que una nueva generación de espectadores conocerá la obra del estudio japonés de animación considerado como uno de los mejores del mundo.

Hasta ahora, las películas de Ghibli, que incluye las icónicas "Mi vecino Totoro" y "El castillo caminante de Howl" y "El viaje de Chihiro", sólo estaban disponibles en DVD o de forma ilegal.

La mala noticia es que si te encuentras en Estados Unidos, Canadá o Japón no podrás tener acceso a ello en la plataforma de streaming.

Esto porque Ghibli tiene sus propios acuerdos de derechos y en América del Norte HBO Max tiene acceso al catálogo del estudio.

AFP/Getty Images Miyazaki, el fundador del estudio Ghibli, es considerado el "padre del cine de animación".

El estudio fue fundado en 1985 por los animadores Hayao Miyazaki e Isao Takahata, y durante las siguientes tres décadas Ghibli produjo algunas de las películas más exitosas en taquilla Japón y más aclamadas por la crítica.

"Creo en el poder de las historias. Creo que las historias tienen un rol importante que jugar en la formación de los seres humanos, que pueden estimular, sorprender e inspirar a sus oyentes", dijo Hayao Miyazaki en una entrevista en 2002 con Midnight Eye, una revista online de cine japonés.

Estas son cinco películas del legendario estudio Ghibli.

1. "El viaje de Chihiro"

Su nombre original en japonés es Sen to Chihiro no Kamikakushi (conocida en inglés como Spirited Away) y es el séptimo largometraje dirigido por Miyazaki dentro del estudio y la decimotercera producción de Ghibli.

La película cuenta la historia de una niña de 12 años llamada Chihiro que durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, y su misión es buscar su libertad y la de sus padres para poder así regresar a su mundo.

Fue estrenada en julio de 2001 y se convirtió en un enorme éxito dentro y fuera de Japón, recaudando US$229 millones en ese país y más de US$264 millones en todo el mundo.

En 2003, ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación.

2. "El castillo caminante de Howl"

Howl no Ugoku Shiro, (también traducida en algunos países como "El castillo ambulante" o "El increíble castillo vagabundo") es la octava producción dirigida por Miyazaki en el estudio Ghibli.

La película está ambientada en un reino ficticio en el que existen tanto la magia como la tecnología del siglo XX.

Sophie es una joven que hace sombreros y es hechizada por una bruja que la convierte en anciana.

Sophie decide ir al castillo ambulante que habita el mago Howl para tratar de encontrar una solución a su hechizo.

La película se estrenó en septiembre de 2004 en el Festival Internacional de Cine de Venecia y rápidamente se convirtió en una de las más taquilleras del cine japonés.

Fue nominada al Oscar y obtuvo premios en los festivales de Venecia y Sitges, y un premio Nébula y un Tokio Anime, entre otros reconocimientos.

3. "Mi vecino Totoro"

Tonari no Totoro está ambientada en el Japón de la posguerra y cuenta la historia de una familia y sus interacciones con un espíritu del bosque al que llaman "Totoro".

La película obtuvo varios premios alrededor del mundo y fue elegida por la edición británica de la revista Time Out como la mejor película de animación de la historia.

El personaje de Totoro hizo varias apariciones en otras cintas del estudio Ghibli y fue reconocido como uno de los personajes más populares de la animación japonesa.

4. "La princesa mononoke​"

"La princesa mononoke" (Mononoke Hime) está ambientada en el período Muromachi de Japón y es una de las cintas más oscuras de Miyazaki.

Fue estrenada en julio de 1997 y se centra en la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque y los humanos que profanan sus recursos, entonces una princesa guerrera trata de salvar el bosque.

La palabra "mononoke" no es un nombre propio sino una descripción que puede ser traducida como "espíritu vengador" por lo que el título de la película literalmente puede traducirse como "La princesa de los espíritus vengadores".

5. "Nausicaä del valle del Viento"

Fue creada en 1984 un año antes de la fundación del estudio Ghibli pero se le considera la primera película de Miyazaki dentro del estudio debido a que gran parte de la producción continuó después de la creación de Ghibli,

La cinta relata la historia de Nausicaä, princesa del valle del Viento, que se ve enfrentada al ejército del reino de Tormekia, dirigido por Lady Kushana, que intenta hacerse con el control de un "Dios de la Guerra" como arma para erradicar el Bosque Contaminado y a los insectos gigantes que viven en él.

Getty Images Miyazaki recibió un Oscar en 2003 por El Viaje de Chihiro como Mejor Película de Animación.

Nausicaä intentará por todos los medios impedir esa masacre.

La película fue extensamente elogiada por sus mensajes pacifistas y ambientalistas.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=qd1YehNpbV4

https://www.youtube.com/watch?v=BmR2nHqIzTI&t=13s