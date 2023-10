"A Gandini ni un vaso de agua" y "no tiene perdón de Dios": Carrera arremetió contra el senador blanco

El senador frenteamplista Charles Carrera arremetió contra su par nacionalista, Jorge Gandini, y señaló que para "algunas cosas" quizás "sería bueno que volviera la ley de duelo".

"Hay cosas que uno resuelve así", aseguró en entrevista con Quién es Quién de Diamante FM. Carrera lleva un duro enfrentamiento con Gandini dado que el senador nacionalista es quien llevó adelante la comisión investigadora por irregularidades ocurridas en el Ministerio del Interior en el período pasado y que Carrera integraba como director general de Secretaría.

"Cuando te quieren afectar el honor, cuando te quieres sacar la credibilidad...porque Gandini ha hablado de desvío de fondos. No existió ningún desvió de fondos, Gandini hace desvío de fondos yo estoy desde el 2017 hasta la fecha y nunca viajé en el Parlamento, nunca fui a ninguna misión oficial de esas. Cuando viajás el Parlamento te da un viático, vos si no utilizás ese viático lo tenés que devolver, Gandini no los devuelve, entonces eso es un desvío de fondos", sostuvo.

A su vez, Carrera acusó a Gandini de crear "un relato falso" de que civiles no pueden atenderse en el Hospital Policial. "Eso es mentira. Se pueden atender con la autorización especial", aseveró. "Yo vengo de una cultura cristiana, y a mí mi abuela me dio la educación de que un vaso de agua no se le niega a nadie. A Gandini ni un vaso de agua", sentenció.

"Si yo no hubiera sido víctima de espionaje, y por eso es mi bronca con Gandini, porque no tiene perdón de Dios con lo que me hizo, porque tú no podés perseguir a un político de la oposición porque lo que está haciendo es ser oposición", aseveró.

Casos de "apariencia delictiva"

El 9 de octubre Gandini dijo que la comisión investigadora sobre el caso Charles Carrera concluyó de forma unánime que existen "hechos de clara apariencia delictiva", por lo que enviarán un informe al Senado para que evalúe nuevas acciones penales.

"Hay por lo menos tres hechos importantes (de apariencia delictiva), hay un cuatro que hay que probarlo", dijo Gandini este lunes en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

"Se debe dar cuenta a la Fiscalía penal que trata las denuncias del Ministerio del Interior contra Charles Carrera cuando fue director general (de Secretaría de ese ministerio)", comentó Gandini.